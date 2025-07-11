سر السعادة.. العطاء يجعلك تشعر بالحب والرضا

كشفت دراسة حديثة لعلماء نفس من جامعة بنسلفانيا عن علاقة قوية بين أفعالنا ومشاعرنا الداخلية.

دراسة حديثة استمرت شهرًا، وشملت 52 مشاركًا، كشفت أن التعبيرات البسيطة والمستمرة عن الاهتمام والرعاية تحدث فرقًا كبيرًا، وطُلب من المشاركين تقييم شعورهم بالحب ومدى تعبيرهم عنه للآخرين بشكل متكرر يوميًا.

أظهرت النتائج أن التعبير عن الحب، سواء عبر كلمة طيبة، عناق، أو تقديم المساعدة، يزيد بشكل ملحوظ من شعور المرء بأنه محبوب، وفقا لموقع "Nauatv".

الملفت للنظر هو أن العلاقة العكسية كانت أقل قوة؛ فتلقي الحب لم يكن يؤدي دائمًا إلى نفس الاستجابة الإيجابية.

الأهم هو أن الشعور بالحب يبقى أطول من ذكرى أفعال الحب ذاتها، هذا يفسر لماذا شعر المشاركون الذين أحسوا بالحب مرارًا أن حياتهم أكثر نجاحًا وسعادة، فقد كانوا أفضل في التعامل مع الضغوط النفسية وأكثر رضًا وراحة.

توضح مؤلفة الدراسة، زيتا أورافيتس، أنك لا تحتاج لمناسبات خاصة لتُظهر حبك، فالتعبيرات اليومية البسيطة، كعناق سريع قبل العمل، أو رسالة، أو تقديم المساعدة، تخلق صدى إيجابيا يقوي العلاقات ويزيد من السعادة.

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