مع التقدم في العمر، يتعرض الدماغ لتغيرات فسيولوجية تؤثر سلبا على الوظائف المعرفية كالتعلم والذاكرة.

فيما يلي، إليك 3 نصائح ذهبية لتعزيز صحة الدماغ مع التقدم في العمر، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست ".

تحديات الدماغ مع التقدم في العمر

يواجه الدماغ تحديات طبيعية مع التقدم في العمر، حيث تنكمش خلاياه ويضعف التواصل بينها، كما يتراجع تدفق الدم إليه، هذه التغيرات تؤثر سلبًا على وظائف التعلم، التذكر، وسرعة معالجة المعلومات.

3 نصائح ذهبية لتعزيز صحة الدماغ:

مضغ العلكة

يزيد مضغ العلكة من تدفق الدم إلى مناطق الدماغ الحيوية مثل القشرة الأمامية الجبهية والحصين، المسؤولة عن الذاكرة والتعلم. هذا التدفق الإضافي يغذي الخلايا بالأكسجين والجلوكوز، كما أنه يحسن التركيز ويخفف التوتر، لذا يُنصح باختيار علكة خالية من السكر وذات نكهة تدوم طويلا.

المشي للخلف

لا يقتصر المشي للخلف على تحسين التوازن وتقوية العضلات، بل يعزز القدرات الإدراكية، ويجبر الدماغ على معالجة معلومات بصرية وحركية إضافية، ما ينشط مناطق التخطيط والذاكرة.

الهمهمة

تحفز الهمهمة العصب المبهم، ما يساعد على خفض التوتر وزيادة إنتاج أكسيد النيتريك الذي يحسن الدورة الدموية الدماغية.

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