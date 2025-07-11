عادة ليلية تهدد صحة القلب وتصيبك بالسكري- احذرها

كشفت دراسة حديثة أجراها المعهد الألماني للتغذية البشرية في بوتسدام-ريبروك عن مخاطر تناول الطعام في وقت متأخر من الليل.

ركز البحث، الذي شمل 92 توأما بالغا ومراجعة لدراسات سابقة، على تأثير توقيت الوجبات على دورات النوم والاستيقاظ والصحة العامة.

وأظهرت النتائج أن الأكل المتأخر، خاصة بما يتعارض مع الساعة البيولوجية للجسم، يرتبط بشكل أساسي بانخفاض حساسية الإنسولين، هذا يعني أن الجسم يصبح أقل كفاءة في تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يؤثر سلبا على استقلاب الجلوكوز، وفقا لموقع "سوري لايف".

تأثيرات سلبية على المدى الطويل

يضعف استقلاب الغلوكوز، والذي يُعرف بحالة ما قبل السكري، عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسمنة والسكري من النوع الثاني، عندما تبقى مستويات الجلوكوز في الدم مرتفعة باستمرار، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الأوعية الدموية، ما يتسبب في مشكلات صحية معقدة تؤثر على العينين والأعصاب والكلى.

الخطر على صحة القلب

أظهرت الدراسة أن الرجال الذين اعتادوا على تناول وجبات خفيفة في وقت متأخر من الليل واجهوا زيادة ملحوظة بلغت 55% في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بالرجال الذين تجنبوا الطعام خلال هذه الساعات المتأخرة.

كما كشفت الدراسة عن خطر آخر، حيث كان الرجال الذين يتخطون وجبة الإفطار أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 27% مقارنة بمن يتناولون وجبة الصباح.

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