نوع طعام تناوله على الإفطار يخفض مستوى الكوليسترول لديك

الحفاظ على مستويات كوليسترول صحية أمرًا حيويًا لصحة القلب، ورغم أن الكوليسترول مادة ضرورية للجسم، إلا أن ارتفاع مستوياته عن المعدل الطبيعي، يشكل خطرًا حقيقيًا.

الشوفان خيارا مثاليا لمحاربة الكوليسترول

يبرز الشوفان كخيار غذائي ممتاز وفعال في خفض الكوليسترول الضار، يحتوي على ألياف قابلة للذوبان تُعرف باسم "بيتا جلوكان"، والتي تتحول في الجهاز الهضمي إلى مادة هلامية تعيق امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، وبالتالي تساعد على تقليل مستوياته في الدم، وفقا لموقع " Surrey Live".

الكمية المثالية لخفض الكوليسترول

لتحقيق الفائدة، توصي مؤسسة القلب البريطانية بتناول 3 جرامات يوميًا من البيتا جلوكان، هذا يعني أن تناول وجبتين إلى ثلاث وجبات من الشوفان أو الشعير يوميًا يمكن أن يكون كافيًا للمساعدة في الحفاظ على مستويات كوليسترول صحية.

فوائد أخرى للشوفان

إضافة إلى دوره في خفض الكوليسترول، تؤدي الألياف الموجودة في الشوفان دورًا مهمًا في الوقاية من السكري من النوع الثاني وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

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