4 علامات تحذيرية تكشف تلف الكبد.. لا تتجاهلها

أشار الدكتور جوزيف سلهب إلى هناك 4 علامات شائعة تستدعي الانتباه تشير إلى وجود خلل في الكبد، مشيرا إلى ضرورة التوده للطبيب المختص فورا عند ملاحظتها، وفقا لموقع "سوري لايف".

ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن

الشعور بـألم في الجزء العلوي الأيمن من المعدة علامة تستدعي الفحص الفوري، خاصة إذا كان الألم مستمرًا ولا يظهر أي علامات على التوقف.

هذا الألم ناجمًا عن التهاب الكبد بسبب عدوى فيروسية أو التسمم الكحولي، أو حتى نتيجة وجود حصوات في المرارة.

الغثيان والقيء المستمر

من الضروري الذهاب للطبيب إذا كنت تعاني من الغثيان والقيء المستمر، هذه الأعراض مؤشرا خطيرا على مشكلة في الكبد.

التورم والانتفاخ

هذا التورم بـالاستسقاء، ويحدث عندما يتراكم السائل في الجسم نتيجة لعدم قدرة الكبد على العمل بشكل صحيح. هذا يشير إلى أن الكبد لم يعد يقوم بوظيفته في تنظيم السوائل.

اليرقان

علامة اليرقان، وهي اصفرار الجلد والعينين (اليرقان الصلبوي)، من العلامات التحذيرية الواضحة والخطيرة جدًا على تلف الكبد.

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