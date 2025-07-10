جمال شعبان يحذر من ألم البطن.. علامة خادعة تنذر بأزمة قلبية

كتبت - أسماء مرسي:

أوضح الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الوفاة المفاجئة بين الشباب في سن الثلاثين، نتيجة لسكتات قلبية مفاجئة.

وأشار في برنامجه "قلبك مع جمال شعبان" إلى أن القلب يصدر أصواتا مميزة يمكن للطبيب سماعها، وتوقف هذه الأصوات يشير بشكل مباشر إلى حدوث سكتة قلبية.

ألم القلب.. نعمة وإنذار خادع

أضاف "شعبان" أن ألم القلب يُعد “نعمة”، لأنه إشارة حيوية تدل على وجود مشكلة في الشرايين التاجية، ما يدفع المصاب إلى طلب المساعدة. ومع ذلك، قد تأتي هذه الإشارة بشكل خادع، مثل الشعور بألم في المعدة، وهو ما حدث في حالة المطرب الشعبي أحمد عامر، ويتكرر مع العديد من الأشخاص، حيث يتبع هذا الألم في المعدة أزمة قلبية حادة.

علامات الجلطة القلبية.. متى يجب التوجه للطبيب؟

نصح "عميد معهد القلب السابق" بضرورة عدم تجاهل هذه العلامات، والتوجّه الفوري للطبيب عند ملاحظتها، لتجنّب المضاعفات الخطيرة.

تشمل العلامات الأولى للجلطة القلبية ما يلي:

ألم في منتصف الصدر.

شعور بالضغط أو الضيق الشديد.

إحساس يُشبه طعنة السكين.

ألم ينتشر إلى الكتف أو الظهر أو الفك السفلي.

وإذا صاحب هذا الألم أعراض مثل الغثيان، التعرق الشديد، أو القيء، فهذا مؤشر خطير على حدوث أزمة قلبية تستدعي التدخل الطبي العاجل.

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