طعام شهير يحمي من سرطان الأمعاء.. احرص على تناوله

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة أنجليا روسكين أن تناول الزبادي يوميا على الإفطار يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء المميت.

وأوضحت الدراسة أن تناول الزبادي بانتظام قد يكون له تأثير وقائي ضد بعض الأشكال العدوانية من سرطان القولون والمستقيم من خلال تعديل ميكروبيوم الأمعاء، وهي البكتيريا الطبيعية التي تعيش في الأمعاء.

ويؤدي ميكروبيوم الأمعاء دورا حاسما في الصحة العامة، حيث يؤثر على الهضم والوظيفة المناعية وخطر الإصابة بالسرطان، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ويمكن للبكتيريا المعوية أن تعيش داخل السرطان نفسه، وبشكل عام يعتقد أن التوازن الصحي لهذه البكتيريا ضروري للحفاظ على نظام مناعي قوي ومنع الالتهاب، الذي يمكن أن يسهم في تطور السرطان.

وترجع الفوائد المحتملة للزبادي في تقليل خطر الإصابة بالسرطان بفضل محتواه من البكتيريا المفيدة، مثل اللاكتوباسيلوس بولجاريكوس والعقدية الحرارية، والتي تسهم في الحفاظ على التوازن الصحي في الأمعاء.

وتوصلت الدراسة إلى أن تناول حصتين أو أكثر من الزبادي أسبوعيا كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بنوع معين من سرطان القولون والمستقيم العدواني، والذي يحدث على الجانب الأيمن من القولون ويرتبط بنتائج بقاء أسوأ مقارنة بالسرطانات على الجانب الأيسر.

وكشفت الدراسة التي حللت بيانات أكثر من 150 ألف مشارك على مدى عدة عقود، أن الاستهلاك طويل الأمد للزبادي قد يوفر حماية ضد أنواع معينة من السرطان عبر تغيير ميكروبيوم الأمعاء.

وتم استطلاع آراء المشاركين كل عامين حول تناولهم للزبادي، وقام الباحثون بقياس كمية بكتيريا البيفيدوباكتيريوم (نوع من البكتيريا الموجودة في الزبادي) في أنسجة الورم لدى 3079 فردا ضمن العينة الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان القولون والمستقيم.

وفي حين أن تناول الزبادي لم يخفض بشكل مباشر خطر الإصابة بجميع أنواع سرطان القولون والمستقيم، إلا أن من تناولوا حصتين أو أكثر من الزبادي أسبوعيا انخفض لديهم خطر الإصابة بـ"سرطان القولون القريب الإيجابي للبيفيدوباكتيريوم"، وهو نوع من سرطان القولون والمستقيم يصيب الجانب الأيمن من القولون، ويتميز بمعدل نجاة منخفض نسبيا.

والزبادي عامل أساسي في عملية الهضم وتقوية جهاز المناعة، كما إنه يسهم في الشعور بالشبع لفترة أطول.

ولا يقتصر غنى الزبادي بالكالسيوم على أهميته لصحة العظام ووقايته من هشاشة العظام، بل يرتبط تناوله بانتظام بانخفاض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وداء السكري من النوع الثاني.

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