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مفاجأة.. فاكهة تتفوق على البرتقال في فيتامين سي

04:15 م الخميس 10 يوليه 2025

تعبيرية

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في حين تجاهل الكثيرون الفوائد الصحية للأطعمة الطازجة، لا تزال تقدم أفضل الخيارات لدعم صحة الإنسان، خاصة في ظل موجات الحر وانتشار الميكروبات خلال فصل الصيف.

وكشف "نزيه" في لقاء عبر برنامج "أنا وهو وهي" على قناة "صدى البلد"، عن مفاجأة غذائية تمثلت في الجوافة، التي وصفها بأنها من أغنى الفواكه الطبيعية بفيتامين C، بل وتتفوق على البرتقال نفسه، المعروف شعبيًا بكونه مصدرًا رئيسيا لهذا الفيتامين.

وأكد أن الجوافة تعد خيارا مثاليا لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض، داعيا إلى تناولها طازجة بعد غسلها جيدا، وتجنب الاعتماد على العصائر أو المنتجات المصنعة التي قد تفقد جزءا كبيرا من قيمتها الغذائية بسبب المواد الحافظة والمعالجة الصناعية.

وأشار إلى أن توافر الجوافة خلال أشهر الصيف ليس مجرد صدفة، بل يعكس حكمة بيئية وفسيولوجية، حيث يحتاج الجسم إلى كميات أكبر من فيتامين C لمواجهة تكاثر الميكروبات في الطقس الحار.

وأضاف: "في الصيف، يزداد نشاط الميكروبات، ويكون الجسم في حاجة ماسة إلى فيتامين C، وهنا تأتي الجوافة كحل طبيعي مثالي وسهل التناول".

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