في الطقس الحار.. أطعمة تعزز صحة الجلد وتحميك من أضرار الشمس

مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فصل الصيف، تتزايد الحاجة إلى دعم صحة الجلد من الداخل، وليس فقط بالاكتفاء باستخدام الكريمات الواقية.

وقدم الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، مجموعة من النصائح الغذائية المهمة لتعزيز مناعة الجلد وحمايته من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية.

وقال صلاح في تصريحات لـ"مصراوي"، إن التغذية السليمة تلعب دورا محوريا في تقوية الحاجز الطبيعي للبشرة وتحسين قدرتها على مقاومة الإجهاد التأكسدي الناتج عن التعرض للشمس، مشيرا إلى أن هناك أطعمة معينة تساهم بشكل مباشر في حماية الجلد وتجديد خلاياه.

الخضروات الورقية الداكنة

أوضح "صلاح" أن السبانخ والجرجير من الخضروات الغنية بمضادات الأكسدة مثل "اللوتين" و"البيتا كاروتين"، والتي تعمل على تقليل تلف الخلايا الناتج عن التعرض لأشعة الشمس.

الفواكه الغنية بفيتامين C

وأكد أن البرتقال والفراولة والكيوي من المصادر الممتازة لفيتامين C، الضروري لإنتاج الكولاجين، ما يساعد في الحفاظ على مرونة البشرة وحمايتها من التجاعيد.

الطماطم

أشار إلى أن الطماطم تحتوي على مادة "الليكوبين"، وهي أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في حماية الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، ويفضل تناولها مطبوخة لزيادة امتصاص الليكوبين.

الجزر والبطاطا الحلوة

ولفت إلى أن هذه الأطعمة غنية بالبيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، ويعمل على تحسين نضارة البشرة وحمايتها من الالتهابات الجلدية.

المكسرات والبذور

وبحسب "صلاح"، فإن اللوز وبذور دوار الشمس من الأطعمة الغنية بفيتامين E، الذي يعد من أهم العناصر لحماية الجلد من الجفاف وتعزيز مرونته.

الماء

وشدد أخصائي التغذية العلاجية على أهمية شرب كميات كافية من الماء، لا تقل عن 2 إلى 3 لترات يوميا، للحفاظ على رطوبة البشرة وتجنب الجفاف الذي يفاقم آثار الشمس.

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