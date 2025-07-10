حارب السرطان من المطبخ.. 5 أطعمة ثبتت فعاليتها في تقليل نمو الخلايا السرطانية

تشير أبحاث عديدة إلى أن بعض الأطعمة الطبيعية تمتلك خصائص قوية في مقاومة نمو الخلايا السرطانية، ما يجعل النظام الغذائي أحد خطوط الدفاع الأولى في الوقاية من السرطان.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن الأطعمة التي تحتوي على مضادات أكسدة ومركبات نشطة بيولوجيا قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، من خلال تثبيط نمو الخلايا غير الطبيعية، ودعم مناعة الجسم.

وأوضح "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن هذه الأطعمة لا تغني عن العلاج الطبي، لكنها تلعب دورا تكميليا مهما ضمن نمط حياة صحي شامل، لافتا إلى أن اعتمادها بانتظام ضمن الوجبات اليومية يمكن أن يسهم في خفض معدلات الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهما من أبرز العوامل المرتبطة بتطور السرطان.

أبرز 5 أطعمة تقاوم نمو الخلايا السرطانية

1- البروكلي

أشار "صلاح" إلى أن البروكلي من أبرز الخضروات التي ثبتت فعاليتها في مقاومة السرطان، لاحتوائه على مركب "السلفورافين"، الذي أظهرت دراسات عدة أنه يثبط نمو الخلايا السرطانية، لا سيما في حالات سرطان القولون والثدي والبروستاتا.

2- الثوم

وقال أخصائي التغذية العلاجية إن الثوم يحتوي على مركبات الكبريت العضوي مثل "الأليسين"، والتي تعزز مناعة الجسم وتعمل على إبطاء تطور الخلايا السرطانية، خاصة في الجهاز الهضمي، مشيرًا إلى أن تناوله نيئًا أو مفرومًا يمنح أقصى استفادة.

3- الكركم

وأكد "صلاح" أن الكركم يعد من التوابل الذهبية ذات التأثير المضاد للسرطان، بفضل مادة "الكركمين" النشطة التي أظهرت خصائص مضادة للالتهاب، وقدرتها على منع تكوّن الأوعية الدموية المغذية للخلايا السرطانية.

4- الطماطم

أوضح أن الطماطم غنية بمركب "الليكوبين"، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي وُجد أنها تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والثدي والرئة، خاصة عند تناولها مطبوخة.

5- التوت الأزرق

ولفت إلى أن التوت غني بمضادات أكسدة قوية مثل "الأنثوسيانين"، التي تساعد في حماية الحمض النووي للخلايا من التلف، وتثبط تطور الأورام، ما يجعله إضافة مفيدة لأي نظام غذائي مضاد للسرطان.

اقرأ أيضا:

تكشف الإصابة بسرطان الرئة.. حسام موافي يحذر من ظهور هذه العلامات

بعد إصابة الفنان أمير صلاح.. علامات تكشف الإصابة بتمدد الشرايين في المخ

"اعتقدت أنها نزلة برد".. امرأة تكتشف إصابتها بسرطان الأمعاء القاتل

تمنع ارتفاع ضغط الدم.. أطعمة تقلل نسبة الأملاح في الجسم

تظهر في العين.. أعراض تكشف ارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل خطير



