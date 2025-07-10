تحارب الالتهابات.. أطعمة غنية بمضادات الأكسدة يجب ألا تغيب عن مائدتك

في ظل ما يواجهه الجسم يوميا من ضغوط بيئية ونمط حياة سريع، يؤكد خبراء التغذية أهمية الاعتماد على نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة، لما لها من دور فعال في محاربة الالتهابات المزمنة، وتعزيز صحة القلب والمناعة، والوقاية من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر.

وشدد الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، على ضرورة إدراج مجموعة من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة ضمن النظام الغذائي اليومي، موضحا أنها تلعب دورا محوريا في مواجهة الجذور الحرة، وهي جزيئات ضارة تتسبب في تلف الخلايا وزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان، وأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني.

وبيّن "صلاح" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن أبرز الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة:

1- التوت بأنواعه

قال "صلاح" إن التوت الأزرق، والتوت الأسود، والفراولة، تعد من بين أقوى مصادر مضادات الأكسدة الطبيعية، لاحتوائها على مركبات "الأنثوسيانين" التي تحارب الالتهاب وتحافظ على صحة الخلايا.

2- الكاكاو الداكن (الشوكولاتة الداكنة)

أوضح أن الكاكاو الخام غني بمركبات "الفلافونويد"، التي تسهم في تقليل ضغط الدم، وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ والقلب، كما تقلل من فرص الإصابة بأمراض مزمنة.

3- الخضروات الورقية الداكنة

أكد "صلاح" أن السبانخ والكرنب والجرجير من المصادر المهمة لمضادات الأكسدة مثل فيتامين C واللوتين، وهي مركبات تقلل من الإجهاد التأكسدي، وتدعم صحة العين والمناعة.

4- الطماطم

وأشار إلى أن الطماطم غنية بمركب "الليكوبين"، الذي يُعد من أقوى مضادات الأكسدة، وله تأثير واضح في خفض الالتهابات، وتعزيز صحة القلب، والحماية من بعض أنواع السرطان، خاصة سرطان البروستاتا.

5- المكسرات والبذور

ذكر أن الجوز واللوز وبذور الكتان والشيا تحتوي على أحماض أوميغا-3 وفيتامين E، وهي عناصر مضادة للالتهابات تساعد على تقوية جهاز المناعة وحماية خلايا الجسم.

6- الشاي الأخضر

ولفت إلى أن الشاي الأخضر يحتوي على مركب "الكاتيكين"، الذي يعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار، ويكافح الالتهابات، ويقي من تلف الخلايا.

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