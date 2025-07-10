غنية بالفوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه العشبة السحرية؟

تعرف الكزبرة بأنها واحدة من الأعشاب العطرية الأكثر استخداما في المطابخ العربية والعالمية، لكن ما لا يعرفعه الكثيرين أنها تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية التي تعزز الصحة العامة للجسم.

وكشف الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، عن الفوائد الصحية المتعددة للكزبرة، مشيرًا إلى أنها تعد "عشبة سحرية" بفضل تركيبها الغني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

وأوضح "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الكزبرة سواء كانت طازجة أو في صورة بذور، تساهم في دعم عدد من الوظائف الحيوية داخل الجسم، مشيرًا إلى أبرز الفوائد التي يمكن أن يحققها تناولها بانتظام:

1- تنقية الجسم من السموم

الكزبرة من الأعشاب التي تساعد في طرد المعادن الثقيلة مثل الزئبق والرصاص من الجسم، وذلك بفضل احتوائها على مركبات تعمل كمضادات للأكسدة وتسهم في إزالة السموم من الكبد.

2- خفض سكر الدم

قال الدكتور شهاب إن الكزبرة تملك قدرة مثبتة على خفض مستويات السكر في الدم، ما يجعلها مفيدة لمرضى السكري من النوع الثاني، ولكن يجب استهلاكها باعتدال وتحت إشراف طبي.

3- دعم صحة الجهاز الهضمي

أشار إلى أن الكزبرة تعزز من إفراز الإنزيمات الهاضمة، ما يساعد في تخفيف الانتفاخ والغازات وتسهيل عملية الهضم، كما أنها قد تخفف من أعراض القولون العصبي.

4- مضادة للالتهابات

تحتوي الكزبرة على مركبات طبيعية لها خصائص مضادة للالتهاب، ما يجعلها مفيدة في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة مثل التهابات المفاصل وأمراض القلب.

5- تعزيز صحة البشرة

بحسب "صلاح"، فإن مضادات الأكسدة الموجودة في الكزبرة، مثل فيتامين C، تسهم في تقليل تلف خلايا الجلد الناتج عن التعرض لأشعة الشمس والعوامل البيئية الضارة.

6- تحسين المناعة

لفت إلى أن الكزبرة تحتوي على عناصر مثل الزنك وفيتامين A وC، وهي ضرورية لتقوية الجهاز المناعي ومقاومة العدوى.

اقرأ أيضا:

تكشف الإصابة بسرطان الرئة.. حسام موافي يحذر من ظهور هذه العلامات

بعد إصابة الفنان أمير صلاح.. علامات تكشف الإصابة بتمدد الشرايين في المخ

"اعتقدت أنها نزلة برد".. امرأة تكتشف إصابتها بسرطان الأمعاء القاتل

تمنع ارتفاع ضغط الدم.. أطعمة تقلل نسبة الأملاح في الجسم

تظهر في العين.. أعراض تكشف ارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل خطير



