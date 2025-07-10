موجود في مطبخك.. مشروب طبيعي يمنع ارتفاع ضغط الدم

كتب – سيد متولي

يؤثر ارتفاع ضغط الدم، أو ما يُعرف بفرط ضغط الدم، على أكثر من مليار شخص حول العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ويُشار إليه غالبًا باسم "القاتل الصامت"، وعادةً ما لا يُظهر أعراضًا واضحة، بل يزيد تدريجيًا من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والفشل الكلوي وغيرها من الحالات الصحية المُهددة للحياة.

وبينما لا تزال الأدوية وتعديلات نمط الحياة ضرورية للسيطرة على ضغط الدم، تُشير أحدث الدراسات الطبية إلى علاج طبيعي ومتوفر على نطاق واسع، ألا وهو عصير البنجر، بحسب هيلث.

شارك الدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الشهير، رؤية قيّمة على منصات التواصل الاجتماعي تحظى باهتمام واسع بين المتخصصين في مجال الصحة والجمهور، ففي فيديو نُشر على إنستجرام، وصف "سيثي" عصير البنجر بأنه "من أكثر المشروبات فعالية لمرضى ارتفاع ضغط الدم"، مسلطًا الضوء على دوره المدعوم علميًا في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ما الذي يجعل عصير البنجر فعالاً لضغط الدم؟

تكمن فعالية عصير البنجر في ضبط ضغط الدم بشكل رئيسي في محتواه العالي من النترات، عند تناوله، تتحول النترات الغذائية الموجودة به إلى أكسيد النيتريك في الجسم.

أكسيد النيتريك هو جزيء يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها، وهي عملية تُعرف باسم توسع الأوعية الدموية.

ويؤدي هذا إلى تحسين تدفق الدم وانخفاض مستويات ضغط الدم، وخاصة ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم).

وفقًا لدراسة نُشرت عام 2021 في مجلة Nutrients، فإن مكملات النترات الغذائية، وخاصةً من عصير البنجر، قد خفضت ضغط الدم بشكل ملحوظ لدى كل من الأفراد الأصحاء والمصابين بارتفاع ضغط الدم، ولوحظت آثار خفض ضغط الدم في غضون ساعات من تناولها، وقد تستمر لمدة تصل إلى 24 ساعة مع المواظبة على تناولها.

التحليل الغذائي لعصير البنجر

عصير البنجر ليس مفيدًا فقط لاحتوائه على النترات، بل غني أيضًا بالمعادن الأساسية ومضادات الأكسدة، إليكم نظرة عن أهم عناصره الغذائية:

البوتاسيوم : يساعد على تنظيم ضغط الدم عن طريق موازنة مستويات الصوديوم في الجسم.

الماغنيسيوم : مهم لوظائف القلب وتوتر الأوعية الدموية.

الحديد : يدعم صحة خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين.

فيتامين سي وحمض الفوليك : يوفران خصائص مضادة للأكسدة ويدعمان الصحة الأيضية.

النترات : المركب الأساسي المسؤول عن توسع الأوعية الدموية والتحكم في ضغط الدم.

ماذا يقول الخبراء؟

أظهرت دراسة أجرتها جامعة كوين ماري بلندن عام 2015، أن الأشخاص الذين شربوا 250 مل من عصير البنجر يوميًا انخفض ضغط دمهم بمعدل 8 مم زئبق انقباضيًا و4 مم زئبق انبساطيًا، وهو مستوى مماثل لما تحققه بعض أدوية خفض ضغط الدم.

وبحسب تقرير صادر عن جمعية القلب الأمريكية، فإن حتى الانخفاض المتواضع في ضغط الدم يمكن أن يترجم إلى فوائد صحية عامة كبيرة، مثل انخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 10% وانخفاض معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب بنسبة 7%.

عصير البنجر يتجاوز ضغط الدم

اكتسب عصير البنجر شعبيةً واسعةً بين الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية لتأثيراته المُحسّنة للأداء، ولأن أكسيد النيتريك يُحسّن تدفق الدم وتوصيل الأكسجين، يُستخدم عادةً كمشروب طبيعي قبل التمرين لتحسين القدرة على التحمل والتعافي.

أشارت دراسة أجريت عام 2020، ونشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء التطبيقية، إلى أن عصير البنجر يمكن أن يعزز القدرة على التحمل بنسبة تصل إلى 16٪ في التدريب عالي الكثافة، وخاصة لدى الأفراد الذين لديهم مستويات لياقة بدنية أقل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن خصائصه المضادة للأكسدة تدعم وظيفة المناعة، وتقلل من الإجهاد التأكسدي، وقد تقدم تأثيرات وقائية للكبد والدماغ.

التحذيرات

مع أن عصير البنجر طبيعي وآمن بشكل عام، إلا أنه لا يُعد بديلاً عن أدوية ضغط الدم الموصوفة، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم المتوسط إلى الشديد، إليك بعض النقاط المهمة التي يجب مراعاتها:

بيلة البنجر : شرب عصير البنجر يمكن أن يسبب البول الأحمر أو الوردي، وهي حالة غير ضارة تعرف باسم بيلة البنجر.

حصوات الكلى : يحتوي البنجر على الأكسالات، والتي قد تساهم في تكوين حصوات الكلى لدى الأفراد المعرضين لذلك.

سكر الدم : يحتوي عصير البنجر بشكل طبيعي على نسبة عالية من السكريات وقد يحتاج إلى الحد منه بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض السكري.

التفاعلات الدوائية : يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية ضغط الدم أو النترات لعلاج آلام الصدر استشارة الطبيب قبل تناول عصير البنجر بانتظام.

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