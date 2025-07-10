4 أطعمة تساعد على تحسين وظائف الكلى.. و3 احذر تناولها قبل النوم

تلعب الكلى دورًا مهمًا في تصفية الدم من الفضلات والسوائل الزائدة، لذلك فإن نظامك الغذائي يؤثر بشكل كبير على صحتها. إليك 4 أطعمة مفيدة لتحسين وظائف الكلى، و3 أطعمة يُفضّل تجنّبها قبل النوم للحفاظ على صحتها، وفقًا لموقع MedicalXpress.

4 أطعمة مفيدة لتحسين وظائف الكلى:

1- الخضروات الورقية الداكنة

مثل السبانخ، الكرنب (اللفت)، والبروكلي، إذ تحتوي هذه الخضروات على فيتامينات مهمة مثل فيتامين K، وفيتامين C، والفولات، بالإضافة إلى المعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم الصحة العامة، بما في ذلك صحة الكلى. كما أنها منخفضة في الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور، وهي معادن يجب على مرضى الكلى مراقبتها، ما يجعلها خيارًا ممتازًا.

2- التوتيات بأنواعها

هذه الفواكه غنية بمضادات الأكسدة، خاصة “الأنثوسيانين”، التي تساعد في حماية خلايا الكلى من التلف وتقليل الالتهاب. ويُعد التوت البري مفيدًا بشكل خاص، نظرًا لقدرته على منع التصاق البكتيريا بجدران المسالك البولية، مما يقلل من خطر التهاباتها التي قد تؤثر على الكلى.

3- زيت الزيتون البكر الممتاز

يُعد زيت الزيتون مصدرًا ممتازًا للدهون الأحادية غير المشبعة، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة البوليفينولية. تساهم هذه المركبات في تقليل الالتهاب وحماية الجسم من الأضرار التأكسدية، مما يدعم صحة الكلى والأوعية الدموية المغذية لها. كما يُعد بديلًا صحيًا للزيوت الأخرى في الطهي وتحضير السلطات.

4- الأسماك الدهنية

تحتوي هذه الأسماك على كميات عالية من أحماض أوميجا-3 الدهنية، التي تتميز بخصائصها المضادة للالتهابات. تساعد أوميغا-3 على تقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، من خلال حماية الأوعية الدموية الدقيقة داخل الكلى، كما تُعد مصدرًا جيدًا للبروتين عالي الجودة.

3 أطعمة يُفضّل تجنّبها قبل النوم (لصحة الكلى):

تجنّب هذه الأطعمة قبل النوم يخفف من العبء على الكلى والجهاز البولي أثناء فترة الراحة الليلية:

1- الأطعمة الغنية بالصوديوم (الملح)

تناول كميات كبيرة من الصوديوم قبل النوم، مثل الوجبات السريعة أو الأطعمة المصنعة أو الوجبات الخفيفة المالحة، يجعل الجسم يحتفظ بالماء. هذا يزيد من عبء الكلى لمحاولة التخلص من الملح الزائد، وقد يؤدي إلى الشعور بالعطش الشديد والاستيقاظ للتبول، مما يقطع النوم ويجهد الكلى.

2- الأطعمة الغنية بالبروتين بكميات كبيرة

رغم أهمية البروتين، فإن تناوله بكميات كبيرة قبل النوم يزيد من الضغط على الكلى للتخلص من فضلاته مثل “اليوريا”. وقد يؤدي ذلك إلى الاستيقاظ المتكرر للتبول، ويُرهق الكلى على المدى الطويل، خصوصًا لدى من يعانون من مشاكل كلوية.

3- المشروبات الغنية بالكافيين أو السكر المضاف

• الكافيين: الموجود في القهوة، الشاي الأسود، وبعض المشروبات الغازية، يُعد مدرًا للبول، ما قد يزيد من إنتاج البول ويسبب الاستيقاظ الليلي، ويُجهد الكلى والمثانة.

• السكر المضاف: الموجود في العصائر المحلاة والمشروبات الغازية والحلويات، يرفع مستويات السكر في الدم، ما يُجبر الكلى على فلترة المزيد منه، ويُجهدها مع الوقت. كما قد يزيد من خطر مقاومة الإنسولين أو السكري، وكلاهما يؤثر سلبًا على صحة الكلى.

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