تحتوي على مادة قد تسبب السرطان.. أطعمة ومشروبات احذر تناولها بإفراط

كتب – سيد متولي

يمكن أن يؤثر النظام الغذائي على الإصابة بمرض السرطان القاتل، إذ أن تناول بعض الأطعمة قد يزيد من عوامل الخطر، وبالتالي يجب تجنبها أو التقليل منها قدر الإمكان.

ووفقا لموقع تايمز ناو، فإن بعض الأطعمة الشائعة قد تحتوي على مادة الأكريلاميد، والتي تتكون عند طهي الأطعمة النشوية على درجات حرارة عالية، مثل القلي أو الخبز أو التحميص، وترتبط هذه المادة بالسرطان، لذا يجب تقليل تناولها وتجنب الإفراط.

الأطعمة المصنعة والسكرية

الأطعمة المصنعة والسكرية، مثل المخبوزات والمعكرونة البيضاء والخبز الأبيض والأرز الأبيض والبسكويت، غنية بالكربوهيدرات المكررة، ما يزيد بشكل مباشر من خطر الإصابة بالسرطان.

حبوب الإفطار

بعض حبوب الإفطار المقرمشة المصنوعة من الذرة أو القمح تحمص أو تخبز على حرارة عالية، ما يؤدي إلى تكون مادة الأكريلاميد.

الأطعمة المقلية

طهي الأطعمة النشوية مثل البطاطس المقلية ورقائق البطاطس وحتى الخبز المحمص، على درجات حرارة عالية جدا، يتسبب في إطلاق الأكريلاميد.

ويضر الأكريلاميد بالحمض النووي ويحفز موت الخلايا، كما أن تناول الكثير من الأطعمة المقلية قد يسبب داء السكري من النوع الثاني والسمنة، وكلاهما يؤدي إلى إجهاد تأكسدي شديد والتهابات، ما يزيد خطر الإصابة بالسرطان.

القهوة سريعة التحضير

تحتوي القهوة سريعة التحضير على كميات عالية من الأكريلاميد، الذي يتكون أثناء تحميص الحبوب.

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