5 مشروبات يمكنها تحسين صحة الكبد بشكل طبيعي

كتب – سيد متولي

الكبد أحد الأعضاء المهمة المسؤولة عن إزالة السموم من الجسم واستقلاب العناصر الغذائية، من بين وظائف أخرى مهمة في الجسم، ولهذا السبب، تعتبر صحته من أكثر الطرق فعالية لضمان صحة جيدة، يمكن استخدام الأعشاب الطبيعية ذات الخصائص المزيلة للسموم في دعم صحة الكبد.

إليك قائمة بخمسة أعشاب قوية يمكن أن تساعد في تطهير الكبد وتجديده، بحسب موقع هيلث.

الكركم

يحتوي الكركم على مكون فعال، وهو الكركمين، وهو مضاد للأكسدة، يحفز الكبد على إنتاج الصفراء ويساعد في إزالة السموم وتطهير الجسم.

النعناع

يساعد النعناع على تعزيز تدفق الصفراء، ما يساعد على الهضم والتخلص من السموم، كما أنه مهدئ وقد يكون مفيدًا في تهدئة التهاب الكبد وتعزيز الصحة العامة بشكل عام.

الزنجبيل

يمنع التهاب الكبد، وبالتالي يقلل من الإجهاد التأكسدي، وثبت أيضًا أن استخدام الزنجبيل يحسن الهضم ويعزز عملية إزالة السموم في الكبد.

الريحان

يحتوي الريحان على خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات قد تساعد في تطهير الكبد، قد تساعد هذه الأعشاب أيضًا في مكافحة آثار السموم والإجهاد التأكسدي من أجل وظائف صحية للكبد.

جذر الهندباء

يتميز جذر الهندباء بخصائص طبيعية مدرة للبول؛ فهو يساعد على إزالة السموم من الكبد عن طريق تحسين تدفق الصفراء، كما أن الجذر غني بالفيتامينات والمعادن، ما يساعد في عملية إزالة السموم من الكبد.

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