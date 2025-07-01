أطعمة يومية تضعف جدار المعدة وتهيج القولون.. احذرها

كتبت – نرمين ضيف الله:

في حياتنا اليومية، يعتاد البعض على تناول أطعمة شهيرة دون التفكير في تأثيرها على صحة الجهاز الهضمي، خصوصًا جدار المعدة والقولون.

بعض الأطعمة قد يُسبب تدهورًا في صحة الأمعاء، وزيادة في الالتهابات، مما قد يؤدي إلى اضطرابات مزمنة مثل “متلازمة القولون العصبي”.

فيما يلي نستعرض أبرز هذه الأطعمة وتأثيرها، وفق ما ذكره موقعي “WebMD” و”Healthline”:

1. الدهون المشبعة والأطعمة المقلية

تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة (مثل الزبدة، اللحوم الدهنية، والزيوت النباتية المهدرجة) ولو لأيام قليلة، قد يقلل من فعالية الخلايا المناعية المسؤولة عن إنتاج البروتين الواقي لبطانة الأمعاء.

وهو ما يُعرف بـ”متلازمة الأمعاء المتسربة”، والتي تسمح بتسرّب السموم والبكتيريا إلى مجرى الدم، مُسببة التهيج.

2. الأطعمة فائقة المعالجة

الأطعمة المُعلبة والمحفوظة كيميائيًا أو الجاهزة تُضعف الحاجز المعوي، وتُحدث خللًا في توازن الميكروبيوم،

مما يؤدي إلى تآكل طبقة المخاط الوقائية، وانخفاض تنوّع البكتيريا النافعة في الأمعاء.

3. السكريات المكررة والمحليات الصناعية

السكر الزائد والمحليات مثل الأسبارتام والسكرالوز قد تُسبب التهاب جدار الأمعاء، وتقلل من نسبة البكتيريا المفيدة، مما يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، وتهيج المعدة.

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