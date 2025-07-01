مشروب يرطب جسمك في الطقس الحار.. احرص على تناوله

كتبت- شيماء مرسي

عندما ترتفع مستويات الرطوبة في الهواء، يصبح تبخر العرق من جلدك أصعب، وهذا يعني أن جسمك لا يستطيع تبريد نفسه بفاعلية، مما يجعلك تشعر بالحرارة وتتعرق أكثر.

ونتيجة لذلك، تفقد المزيد من السوائل والأملاح الأساسية، مما قد يؤدي بسهولة إلى الجفاف، لهذا السبب، يعد الحفاظ على رطوبة جسمك أمر حيوي.

ويعد نقص الماء في الجسم أمرا خطيرا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، تؤثر على وظائف الجسم الحيوية، وفقا لموقعي "تايمز ناو نيوز" و"هيلث".

ورغم أن الماء هو أساس الترطيب، إلا أن هناك سوائل أخرى قد تكون أكثر فعالية في تعويض ما يفقده جسمك من أملاح ومعادن ضرورية، وتساعد على ترطيب الجسم بشكل أفضل في بعض الحالات.

وكشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة سانت أندروز في اسكتلندا أن الحليب أكثر ترطيبا من الماء.

كيف يساعد الحليب على ترطيب جسمك بشكل أفضل؟

يعد الحليب قليل الدسم خيارا ممتازا لترطيب الجسم، وقد يكون أفضل من الماء في بعض الأحيان.

فالمشروبات التي تحتوي على مكونات مثل السكر، الدهون، أو البروتين غالبا ما تساعد على الاحتفاظ بالترطيب في الجسم لفترة أطول.

ويحدث ذلك عندما يستجيب جسمك للمشروبات ويمتصها، والحليب غني بسكر اللاكتوز، وتحديدا ثنائي السكاريد، وهو كربوهيدرات أساسية.

ويساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم لفترة أطول، حيث تبطئ العناصر الغذائية إفراغ السوائل من المعدة.

ويحتوي الحليب أيضا على الصوديوم، مما يساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء، والتبول بشكل أقل وبالتالي فقدان سوائل أقل والحفاظ على رطوبة الجسم.

وبالرغم من أن الحليب بشكل عام يعد مرطبا جيدا، إلا أن تأثير الترطيب يختلف باختلاف نوع الحليب.

وقد تعتقد أن حليب النباتات يرطب أكثر لكونه يعتمد على الماء، وفي حين أن حليب البقر (سواء الخالي من الدسم أو كامل الدسم) يسهم في ترطيب الجسم بفعالية، إلا أن حليب الصويا والشوفان يحتويان على نسبة ماء أعلى بكثير مقارنة بحليب البقر.

وحليب الصويا يتكون من حوالي 92% ماء، وحليب الشوفان 91% ماء، وهذا يعني أنهما، paradoxically، أقل ترطيبا من حليب البقر.

والسبب في ذلك يعود إلى أن المكونات الأخرى (كالبروتين والدهون) في حليب البقر تساعد الجسم على الاحتفاظ بالسوائل لفترة أطول.

ماذا يحدث عندما يصاب جسمك بالجفاف؟

اختلال توازن الإلكتروليت

ضربة الشمس

مشكلات الكلى، بما في ذلك حصوات وفشل الكلى

الغيبوبة والموت

طرق لتشجيع نفسك على شرب المزيد من المشروبات لمنع الجفاف

احمل زجاجة ماء معك أينما ذهبت، والحرص على إبقائها مملوءة طوال الوقت.

اختر الماء بدلا من المشروبات السكرية، بما في ذلك أثناء تناول الطعام وقبله وبعده.

أضف نكهة إلى الماء على سبيل المثال شريحة من الليمون الحامض أو الليمون الأخضر.

تناول أطعمة غنية بالماء.

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