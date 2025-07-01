"ابدأ بها يومك”.. وجبات إفطار تحافظ على مستوى السكر في الدم

كتبت - نرمين ضيف الله:

إذا كنت من محبي اتباع النظام الغذائي الصحي، فعليك بوجبة إفطار متوازنة تحميك من الأمراض المزمنة، خصوصًا مرض السكري.

فيما يلي نستعرض أبرز الوجبات التي تحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم، وتُشعرك بالشبع لفترات طويلة، وفقًا لموقعي “هيلث لاين” و”Medical News Today”:

1. دقيق الشوفان بالفواكه والمكسرات

يُعد الشوفان خيارًا ممتازًا لاحتوائه على ألياف “بيتا جلوكان”، التي تُبطئ عملية الهضم وتُقلل من خطر الارتفاع المفاجئ في مستوى السكر.

عند إضافة القرفة والمكسرات، يزداد الإحساس بالشبع وتتحسن عملية الهضم والتمثيل الغذائي.

2. توست الحبوب الكاملة مع الأفوكادو والبروتين

يُوفر خبز الحبوب الكاملة أليافًا مفيدة، بينما يُمدّ الأفوكادو الجسم بالدهون الصحية.

وعند إضافة مصدر بروتين مثل البيض أو السلمون المدخن، تصبح الوجبة متوازنة تُساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر.

3. الزبادي اليوناني مع التوت والمكسرات

يوفر الزبادي اليوناني نحو 20 جرامًا من البروتين، ويحتوي التوت على الألياف والمضادات الأكسدة، بينما تُضيف المكسرات دهونًا صحية تُبطئ عملية الهضم وتُعزّز الإحساس بالشبع.

4. بذور الشيا مع الحليب أو الزبادي

تمتص بذور الشيا كمية كبيرة من السائل وتتحول إلى قوام هلامي، مما يُبطئ الهضم ويُحافظ على الشبع لفترة أطول.

5. سموذي أخضر منخفض الكربوهيدرات

يتكوّن من مكونات مثل الأفوكادو، الزبادي أو حليب اللوز، وبذور الشيا.

وهو غني بالألياف والبروتين والدهون الصحية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يرغب في الشعور بالشبع دون رفع مستويات السكر في الدم.

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