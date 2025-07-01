تسبب النعاس والكسل.. تجنب هذه الأطعمة أثناء الامتحانات

كتبت- أسماء مرسي:

لضمان أقصى تركيز ونشاط خلال فترة الامتحانات، من الضروري الانتباه إلى نوعية الأطعمة التي نتناولها.

إليكم 5 أطعمة ومشروبات عليك تجنب استهلاكها في فترة الامتحانات، لأنها تسبب الكسل والنعاس، وفقا لموقع "clevelandclinic".

الأطعمة المصنعة

غنية بالسكريات المكررة مثل شراب الذرة عالي الفركتوز، تسبب ارتفاع السكربشكل حاد، هذا بدروه يمكن أن يؤدي إلى التهاب الدماغ، ويزيد من خطرالإصابة بالكسل والخمول.

السكريات المضافة والمكررة

مثل الحلويات، المشروبات الغازية، والمعجنات، تزيد هذه الأطعمة من الالتهابات في الجسم، ما يسهم في زيادة القلق وتقلبات المزاج، وقلة التركيز.

الأطعمة المقلية

تحتوي الأطعمة المقلية على كميات عالية جدا من الدهون، خاصة الدهون المتحولة والدهون المشبعة الناتجة عن عملية القلي، والتي يُصعب هضمها وتتطلب مجهودا كبيرا من الجهاز الهضمي، وهذا يقلل من تدفق الدم إلى الدماغ والعضلات، ما يسبب الشعور بالثقل، النعاس، وقلة التركيز.

الوجبات الكبيرة والثقيلة

تناول كميات كبيرة من الطعام في وجبة واحدة، حتى لو كانت صحية، يمكن أن يؤدي إلى شعور بالامتلاء الشديد والخمول.

المشروبات التي تحتوي على الكافيين

يمنح الكافيين دفعة سريعة من الطاقة، لكن هذا الارتفاع يتبعه انهيار وشعور بالنعاس المفرط بعد زوال تأثيره، خاصة مع الإفراط في تناوله، بالإضافة إلى قلة النوم، ما يؤثر سلبا على مستويات الطاقة لديك.

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