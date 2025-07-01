"ضفيها لأكلك".. 4 أنواع توابل تمنع تكون الجلطات

كتبت- أسماء مرسي:

التوابل من المكونات التي تدخل في العديد من الأطباق، فهي لا تضفي نكهة مميزة على فحسب، بل تحمل خصائص طبيعية تساعد في تقليل خطر تكوّن الجلطات.

فيما يلي، إليك أفضل 4 توابل تساعد على منع الجلطات، وفقا لموقع "health".

القرفة

مصدرا بالكومارين، وهو مركب كيميائي نباتي، يعمل على منع تخثر الدم عن طريق تثبيط نشاط فيتامين ك، الذي يؤدي دورا رئيسيا في عملية التجلط.

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مركبات نشطة بيولوجيًا مثل الجينجيرول والشوجول، التي تُبطئ من عملية تخثر الدم، كما أنه يمنع الصفائح الدموية من تكوين الجلطات.

الكركم

مركبه الحيوي الرئيسي، الكركمين، يمتلك خصائص مضادة للتخثر ويقلل خطر الإصابة بالجلطات.

الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على مركب الكابسيسين، الذي يعمل على تحسين تدفق الدم عن طريق خفض ضغط الدم وتحفيز إطلاق مواد توسع الأوعية الدموية، كما أنه غني بالساليسيلات، وهي نفس المادة الفعالة الموجودة في الأسبرين، والتي تعمل كمضاد لتخثر الدم.

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