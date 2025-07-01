إعلان

"ضفيها لأكلك".. 4 أنواع توابل تمنع تكون الجلطات

02:30 م الثلاثاء 01 يوليو 2025

توابل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

التوابل من المكونات التي تدخل في العديد من الأطباق، فهي لا تضفي نكهة مميزة على فحسب، بل تحمل خصائص طبيعية تساعد في تقليل خطر تكوّن الجلطات.

فيما يلي، إليك أفضل 4 توابل تساعد على منع الجلطات، وفقا لموقع "health".

القرفة

مصدرا بالكومارين، وهو مركب كيميائي نباتي، يعمل على منع تخثر الدم عن طريق تثبيط نشاط فيتامين ك، الذي يؤدي دورا رئيسيا في عملية التجلط.

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مركبات نشطة بيولوجيًا مثل الجينجيرول والشوجول، التي تُبطئ من عملية تخثر الدم، كما أنه يمنع الصفائح الدموية من تكوين الجلطات.

الكركم

مركبه الحيوي الرئيسي، الكركمين، يمتلك خصائص مضادة للتخثر ويقلل خطر الإصابة بالجلطات.

الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على مركب الكابسيسين، الذي يعمل على تحسين تدفق الدم عن طريق خفض ضغط الدم وتحفيز إطلاق مواد توسع الأوعية الدموية، كما أنه غني بالساليسيلات، وهي نفس المادة الفعالة الموجودة في الأسبرين، والتي تعمل كمضاد لتخثر الدم.

اقرأ أيضا:

تضبط الكوليسترول.. 4 وجبات إفطار هتقوي قلبك

ماذا يفعل تناول الكبدة الضاني بالكلى والكبد؟.. لن تتوقع

عدو خفي في أكلك.. طعام يدمر جهازك الهضمي ودماغك وأنت لا تدرى

عدو الكلى الأول.. توابل شهيرة تدمرك دون أن تدري

تقي من سرطان القولون.. 4 فواكه تدمر الخلايا السرطانية

أنواع توابل الجلطات الأطباق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تسبب النعاس والكسل.. تجنب هذه الأطعمة أثناء الامتحانات

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مجلس النواب يوافق على تعديل الإيجار القديم من حيث المبدأ
زيادة كبيرة في أسعار سجائر "مارلبورو" و"ميريت" و"أل أند أم" - منشور رسمي