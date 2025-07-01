6 أطعمة تساعد على إنقاص الوزن.. احرص على تناولها

هل تبحث عن وجبات خفيفة تمنحك الشبع وتغذي جسمك دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية؟

إليك بعض الأطعمة الغنية بالفيتامينات والألياف، والسعرات الحرارية المنخفضة، وفقا لموقع "eatingwell".

الفراولة

الفراولة خيارا ممتازالإنقاص الوزن، نظرا لأنها منخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالماء، الألياف، وفيتامين C، كما ترتبط بتقليل الالتهابات، تحسين مقاومة الأنسولين، وخفض الكوليسترول.

الفشار

عند إعداده دون زبدة أو ملح زائد، يصبح الفشار وجبة خفيفة جيدة، يحتوي الكوب الواحد على 31 سعرة حرارية فقط، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

المشروم

يتميز المشروم بكونه منخفض السعرات الحرارية وغني بفيتامينات B والمغذيات النباتية مثل البيتا جلوكان، التي تسهم في تقليل الالتهابات بالجسم.

الجريب فروت

من الفواكه المميزة، حيث يحتوي على 69 سعرة حرارية فقط، ونسبة عالية من الماء (92%)، بالإضافة إلى 2.5 جرام من الألياف المشبعة التي تساعد على الشعور بالامتلاء.

الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية الداكنة مثل السبانخ، الجرجير، والكرنب، قوى غذائية حقيقية، فهي غنية بفيتامينات A، C، K، حمض الفوليك، والحديد.

البروكلي

يحتوي على سعرات حرارية منخفضة، كما أنه مصدر جيد للألياف والمركبات النباتية التي ترتبط بتقليل الالتهابات وخطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

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