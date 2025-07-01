تناولها على الريق.. 5 مشروبات تنظف الأمعاء من السموم

يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق طبيعية لتحسين صحة الجهاز الهضمي، وهناك بعض المشروبات التي تسهم في تنظيف الأمعاء وتعزيز عملية الهضم، خاصة عند تناولها على معدة فارغة، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

ماء دافئ بالليمون

ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ والليمون لتنشيط الهضم وترطيب الجسم، فيتامين C الموجود في الليمون يدعم صحة الكبد وينظف القولون، ما يحسن صحة الأمعاء بشكل عام.

عصير الصبار

تناول عصير الصبار الطازج على معدة فارغة يهدئ بطانة الأمعاء، يقلل الالتهابات، ويساعد على تنظيف الجهاز الهضمي.

الزبيب المنقوع

الزبيب المنقوع طوال الليل غني بالألياف الطبيعية التي تدعم الهضم المنتظم، وتعمل على حركة الأمعاء بسلاسة، ما يسهل التخلص من الفضلات.

بذور الكتان المنقوعة

تكون بذور الكتان المنقوعة هلامًا غنيًا بالألياف القابلة للذوبان وأوميجا-3، تعمل هذه البذور على إزالة السموم، تحافظ على انتظام الهضم، وتدعم البكتيريا النافعة في الأمعاء.

ماء الكمون

يساعد هذا المشروب على إنتاج العصارة الصفراوية، يحسن الهضم، ويقلل الغازات والانتفاخ، ما يسهم في طرد السموم والشعور بالراحة.

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