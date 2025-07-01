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كيف تؤثر الوحدة على صحة كبار السن؟

08:00 ص الثلاثاء 01 يوليو 2025

تعبيرية

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كشفت دراسة دولية حديثة نُشرت في مجلة "جمعية المديرين الطبيين الأمريكية"، بقيادة باحثين من جامعة واترلو الكندية إلى نتائج مفاجئة حول تأثيرها على كبار السن.

أشارت نتائج الدراسة التي حللت بيانات أكثر من 380 ألف شخص تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في كندا ونيوزيلندا، إلى أن المسنين الذين أبلغوا عن شعورهم بالوحدة كانوا أقل عرضة للوفاة خلال عام مقارنة بمن لم يشعروا بالوحدة.

هذه النتائج أخذت في الاعتبار عوامل مثل العمر، الأمراض المزمنة، ومستوى الرعاية الصحية، وفقا لموقع "لينتا.رو".

من يشعر بالوحدة؟

أوضحت الدراسة أن نسبة من شعروا بالوحدة بلغت 15.9% في كندا و24.4% في نيوزيلندا.

واللافت أن هؤلاء الأشخاص كانوا غالبًا يتمتعون بحالة جسدية جيدة نسبيًا ويتلقون مساعدة محدودة من أقاربهم.

الوحدة.. تهديد للصحة النفسية والجسدية

أكد الباحثون أن الوحدة لا تزال تشكل خطرًا جادًا على الصحة النفسية ونوعية الحياة، كما أنها تسبب اضطرابات نفسية وجسدية تؤثر على القدرات الإدراكية.

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الوحدة الوحدة وكبار السن
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