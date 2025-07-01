ما تأثير دخان الحرائق على الجهاز المناعي؟

كشفت دراسة حديثة من جامعة هارفارد عن تأثيرات ضارة لدخان الحرائق على الجهاز المناعي، حتى لدى الأصحاء.

مكونات دخان الحرائق وتأثيرها

يحتوي دخان الحرائق على مزيج معقد من الجسيمات الدقيقة، الغازات السامة، المواد الكيميائية (مثل مركبات PFAS والمعادن الثقيلة)، ومركبات مسرطنة، هذه المواد تضعف الجهاز المناعي وتزيد من الالتهابات في الجسم.

جمعت الدراسة عينات دم من 60 شخصا، نصفهم تعرضوا للدخان والنصف الآخر لم يتعرضوا له، مع مراعاة التماثل بين المجموعتين، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

باستخدام تقنيات تحليل دقيقة، رصد الباحثون تغيرات مناعية ملحوظة لدى المتعرضين للدخان، منها:

زيادة في خلايا الذاكرة التائية CD8+ المرتبطة بالمناعة طويلة الأمد.

ارتفاع مؤشرات الالتهاب داخل الخلايا.

تغيرات في 133 جينًا مرتبطًا بالحساسية والربو.

ارتباط أكبر بين خلايا المناعة والمعادن السامة كالزئبق والكادميوم.

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