أطعمة ومشروبات ينصح بتناولها في الطقس الحار

أشارت طبيبة التغذية الروسية سفيتلانا بيرناتسكايا إلى أن في الطقس الحار الشهية تميل للانخفاض، ويقل الشعور بالجوع.

لماذا تتغير الشهية في الصيف؟

في الأجواء الحارة، يبطئ الجسم عملية الأيض ويقلل من نشاط الجهاز الهضمي لتجنب ارتفاع درجة الحرارة الداخلية، هذا التكيف الطبيعي يجعلنا نميل للأطعمة الخفيفة، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

خيارات الطعام المثالية:

الفواكه والخضروات

غنية بالفيتامينات، المعادن، الألياف، ونسبة عالية من الماء، وهي ضرورية لترطيب الجسم.

السلطات

خيار صيفي ممتاز، يمكنك إضافة البروتين الخفيف مثل البيض، السمك، المأكولات البحرية، أو الدجاج، واستخدم صلصات خفيفة كزيت الزيتون أو عصير الليمون بدلا من المايونيز والصلصات الدهنية.

منتجات الألبان المخمرة

تروي العطش وتحسن الهضم.

المأكولات البحرية والأسماك

مصادر ممتازة للبروتين والدهون الصحية.

نصائح لمشروبات صحية في الصيف

نصححت الطبيبة بضرورة شرب ما لا يقل عن 1.5-2 لتر من الماء النقي يوميًا، وتجنب الماء المثلج لأنه يبطئ الهضم، كما يمكنك شرب القهوة مرة واحدة يوميًا كحد أقصى لتجنب الجفاف.

بالإضافة إلى، استبدال المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بماء الليمون أو الخيار، أو الشاي الأخضر غير المحلى، أو العصائر الطازجة المخففة بالماء.

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