مع ارتفاع درجة الحرارة.. 6 أطعمة للحفاظ على السوائل في جسمك

كتبت- رودينا ضوه:

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد فقدان الجسم للسوائل من خلال التعرق، مما يجعل خطر الجفاف أكثر شيوعًا، وفي هذه الفترة تحديدًا، لا يكفي الاعتماد على شرب الماء فقط للحفاظ على ترطيب الجسم، بل يصبح من الضروري أيضًا تناول أطعمة غنية بالماء والعناصر الغذائية التي تساعد على الاحتفاظ بالسوائل.

الخيار

يتكون الخيار من حوالي 96% ماء، مما يجعله من أكثر الخضراوات ترطيبًا، كما أنه غني بالإلكتروليتات ويحتوي على كمية قليلة من الألياف، مما يساعد على الحفاظ على توازن السوائل في الجسم،وفقًا لـtimesofindia

البطيخ

البطيخ فاكهة مرطبة كلاسيكية، تحتوي على حوالي 92% من الماء، بالإضافة إلى سكريات طبيعية وبوتاسيوم وفيتامين سي، وهو مثالي للأيام الحارة التي تحتاج فيها إلى السوائل والطاقة.

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند مشروب طاقة طبيعي، غني بالإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم، إنه خيار لاستعادة ترطيب الجسم بعد التعرق أو ممارسة الرياضة أو التعرض للحرارة.

البرتقال

البرتقال من الحمضيات اللذيذة، ويحتوي على حوالي 86% من الماء، وهو غني بفيتامين ج والبوتاسيوم، سكرياته الطبيعية وإلكتروليتاته تجعله مثاليًا للترطيب والطاقة وللحفاظ على مستوى السوائل في جسمك.

الزبادي

على الرغم من أنه ليس سائلاً، إلا أن الزبادي غني بالماء (أكثر من 80%)، ويوفر أيضاً بروبيوتيك مفيداً يدعم صحة الأمعاء وامتصاص العناصر الغذائية، الزبادي العادي أو اللبن الرائب مفيدان بشكل خاص في الطقس الحار.

الفراولة

الفراولة مكونة من حوالي 91% ماء، مما يجعلها طريقة للحفاظ على ترطيب الجسم، كما أنها غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة.

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