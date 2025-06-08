5 علامات تظهر قبل الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة جوتنبرغ السويدية عن وجود علامات تحذيرية يمكن أن تظهر قبل عدة أشهر من الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة.

وشملت الدراسة تحليل 903 حالات سكتة قلبية مفاجئة حدثت بين عامي 2000 و2010 لمواطنين سويديين تراوحت أعمارهم بين سنة و36 عامًا.

وحلل الباحثون بيانات شاملة من شهادات الوفاة، وتقارير التشريح، والسجلات الطبية، وتخطيطات كهربية القلب، والعينات البيولوجية، بالإضافة إلى معلومات عن الوالدين.

وأظهرت النتائج أن 22 % من وفيات القلب المفاجئة لدى الأطفال والمراهقين والشباب ناجمة عن متلازمة الموت المفاجئ غير المنتظم (SADS).

وكان ما يقرب من ثلثي حالات السكتة القلبية المفاجئة (64 بالمئة) من الرجال، متوسط ​​أعمارهم 23 عاما. وأن 33 بالمئة من المشاركين الذين تعرضوا لسكتة قلبية مفاجئة طلبوا المساعدة الطبية قبل حوالي ستة أشهر من الوفاة، وفقا لموقع "rbc".

واشتكى الأشخاص من الإغماء، والنوبات، والغثيان، وتسارع ضربات القلب، والتقيؤ، وعلامات الأمراض المعدية (مثل الحمى).

واحتوت 11 % من السجلات الطبية على بيانات عن أمراض عدم انتظام ضربات القلب السابقة، و18 بالمئة أظهروا تغيرات مرضية في تخطيط كهربية القلب، وفي 17 بالمئة من الحالات، كان هناك تشخيص نفسي سابق، وكان 11 بالمئة من المتوفين فجأة يتناولون أدوية نفسية.

ووفقا للباحثين، كان يجب أخذ جميع هذه العلامات في الاعتبار لاستبعاد احتمال الوفاة القلبية المفاجئة. لذلك يمكن أن يكون الإغماء والنوبات وغيرها من الأعراض لدى الشباب سببا وجيها لزيارة الطبيب. كما من الضروري دراسة الأمراض النفسية عن كثب في حال شكاوى المرضى، لأنها قد تسبب مشكلات قلبية تهدد الحياة.

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