ما أسباب وأعراض آلام الظهر المزمنة؟

كشفت دراسة ألمانية حديثة عن وجود صلة وثيقة بين جودة عضلات الظهر وخطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة.

وقد استندت هذه الدراسة إلى تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) والذكاء الاصطناعي (AI) لتحليل البيانات بشكل دقيق.

وتوصل الباحثون أن زيادة نسبة الأنسجة الدهنية في عضلات الظهر وانخفاض الكتلة العضلية يرتبطان بشكل مباشر بآلام الظهر المزمنة.

واعتمد الباحثون على تحليل بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي لكامل الجسم لحوالي 27500 مشارك ضمن الدراسة الوطنية الألمانية (NAKO)، تراوحت أعمارهم بين 19 و74 عاما، حيث أبلغ 21.8% منهم عن معاناتهم من آلام مزمنة في الظهر، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

واستخدم الباحثون خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتصنيف عضلات الظهر إلى أنسجة دهنية وغير دهنية بدقة عالية، مع الأخذ في الحسبان عوامل مثل العمر والجنس والنشاط البدني، وأمراض مصاحبة مثل السكري واضطرابات الدهون وهشاشة العظام.

ولاحظ الباحثون أن ارتفاع مستوى الأنسجة الدهنية بين العضلات يرتبط بزيادة خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة، بينما ترتبط الكتلة العضلية الأكبر بانخفاض هذا الخطر.

كما أشارت النتائج إلى أن الالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية بممارسة 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل إلى الشديد أسبوعيا يقلل من احتمال الإصابة، في حين أن قلة النشاط أو الإفراط فيه يزيد من هذا الخطر.

وتشير النتائج أن التغير في تكوين هذه العضلات قد يكون جزءا من أسباب الألم المزمن".

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