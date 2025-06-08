طبيب يحذر.. الرموش الصناعية خطر يهدد البصر

حذر الدكتور سوراب سيثي طبيب العيون من الاستخدام المتزايد للرموش الصناعية، مؤكدًا أن المواد الكيميائية الموجودة في اللاصق المستخدم لتثبيتها قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى فقدان البصر.

وأوضح الدكتور سوراب سيثي أن غالبية أنواع لاصق الرموش تحتوي على مادة الفورمالديهايد. هذه المادة معروفة بكونها ضارة جدًا وقد تسبب حساسية حادة، إضافة إلى ترقق الرموش الطبيعية أو فقدانها بشكل دائم.

كما أن التعرض لهذه المادة في منطقة العين يمكن أن يؤدي إلى التهابات شديدة قد تصل إلى تلف في القرنية أو العمى في الحالات النادرة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

أنواع الإصابات المحتملة

من أبرز الإصابات الناتجة عن لاصق الرموش:

تقرحات والتهابات في العين

حروق كيميائية

ثقب في القرنية

ورغم أن الرموش نفسها تُصنع غالباً من ألياف آمنة مثل البوليستر أو ألياف طبيعية، فإن المشكلة الرئيسية تكمن في لاصق السيانوأكريليت، وهو نفس النوع المستخدم في "السوبر غلو"، ويتفاعل مع رطوبة الهواء، ليُفرز كميات ضئيلة من الفورمالديهايد.

كما يشير الدكتور سيثي، أن بعض المنتجات التي تُسوّق بأنها "خالية من الفورمالديهايد" قد تطلق هذه المادة خلال عملية الجفاف، حتى لو بكميات صغيرة جداً تُقاس بأجزاء في المليون، مما يجعلها غير آمنة بشكل كامل.

يوصي الأطباء بالآتي:

تجنّب استخدام الرموش الصناعية تماماً إذا أمكن.

اختيار لاصق معتمد ومُثبت علمياً أنه خالٍ من الفورمالديهايد.

مراجعة طبيب العيون فوراً عند ملاحظة أي أعراض غير طبيعية بعد تركيب الرموش، مثل الحكة، الاحمرار، أو تشوش الرؤية.

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