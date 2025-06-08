كيف تؤثر مشاهدة البرامج العنيفة على الأطفال؟

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة مونتريال أن الأطفال الذين شاهدوا بانتظام برامج تلفزيونية عنيفة في مرحلة ما قبل المدرسة أظهروا مستويات أعلى من العدوانية والسلوك المعادي للمجتمع في مرحلة المراهقة، وشمل ذلك زيادة في الشجار، والتهديدات، والاحتكاك مع جهات إنفاذ القانون.

ولم تلاحظ آثار مماثلة طويلة المدى على الفتيات، مما يشير إلى وجود اختلاف كبير بين الجنسين في تأثير التعرض المبكر لوسائل الإعلام على السلوك لاحقا، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

ويشير هذا إلى أن التعرض المبكر لمحتوى عنيف يُعد مؤشراً مستقلًا على عدوانية الأولاد في مرحلة المراهقة اللاحقة.

وفي الدراسة التي قادها باحثون من جامعة مونتريال، تابعوا حوالي ألفي طفل طيلة أكثر من عقد.

ووجد الباحثون أن الأولاد الذين تعرضوا لمحتوى عنيف في سن الـ3 أو الـ4، أظهروا زيادة في العدوان الجسدي، والعدوان الاستباقي، والسلوك المعادي للمجتمع بحلول الـ 15، ولم يُلاحظ النمط نفسه لدى الفتيات.

وأظهر الأولاد الذين شاهدوا التلفزيون العنيف في مرحلة ما قبل المدرسة زيادة بـ 6.5% في العدوان الاستباقي أي تهديد الآخرين أو ضربهم للحصول على ما يريدون، وزيادة بـ 7.4% في العدوان الجسدي أي القتال، واستخدام الأسلحة.

كما أظهروا أيضاً زيادة بـ 7.6% في السلوك المعادي للمجتمع، أي المثول أمام المحكمة، والتفاعلات مع الشرطة، مقارنةً مع أقرانهم الأقل تعرضاً لبرامج تلفزيون عنيفة.

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