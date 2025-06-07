مرض مناعي خطير تعاني منه أسيل عمران.. والسبب صادم

كتبت- أسماء مرسي:

كشفت الفنانة أسيل عمران، خلال استضافتها في برنامج "كلام نواعم" على قناة "MBC1"، عن معاناتها من مرض مناعي خطير بدأ قبل خمس سنوات، حيث يُهاجم جهازها المناعي جسمها ذاتيا.

رحلة التشخيص والبحث عن السبب

أوضحت أنها زارت العديد من الأطباء وسافرت عدة مرات للحصول على تشخيص دقيق لحالتها، وتبين أن جهازها المناعي يهاجم خلايا جسمها نفسه.

وأشارت إلى أنها لم تكتشف أي عوامل وراثية في عائلتها يمكن أن تُفسر إصابتها بهذا المرض، لكن المفاجأة كانت عندما أشار أحد الأطباء إلى أن التوتر هو السبب الرئيسي وراء حالتها.

كيف يؤثر التوتر على جهاز المناعة؟

التوتر المزمن يؤدي إلى استمرار إفراز هرمون الكورتيزول بكميات كبيرة، هذا بدوره يؤثر سلبا على الخلايا المناعية ويجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، ويسهم في تطور أمراض المناعة الذاتية، حيث يبدأ الجهاز المناعي بمهاجمة الجسم نفسه.

كما يقلل هذا الهرمون من قدرة الجسم على إنتاج الخلايا اللمفاوية (نوع من كريات الدم البيضاء المسؤولة عن محاربة العدوى)، ويقلل من نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية (التي تحارب الفيروسات والخلايا السرطانية)، ويقلل من إنتاج الأجسام المضادة.

بالإضافة إلى، يخل التوتر المزمن بالتوازن بين الاستجابات الالتهابية والمضادة للالتهابات في الجسم، ما يزيد من خطر الالتهاب المزمن، وبالتالي، يصبح الجسم أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات والأمراض المناعية، وفقا لموقع "onlymyhealth".

الآثار الضارة الأخرى للتوتر على الجسم

يؤثر التوتر سلبا على الجسم بعدة طرق، منها:

يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل الغثيان والقيء.

يؤدي التوتر الشديد إلى الإرهاق وعدم القدرة على أداء المهام.

يمكن أن يسبب الأرق، ارتفاع ضغط الدم، ضيق التنفس، تقلبات المزاج، والصداع المتكرر.

كيفية حماية جهازك المناعي من التوتر؟

- ممارسة تقنيات الاسترخاء، مثل التأمل، تمارين التنفس العميق، واليوجا لتهدئة الجسم وتقليل الكورتيزول.

- الحرص على ممارسة التمارين الرياضية، حيث تساعد على تنظيم هرمونات التوتر، تعزيز الإندورفين، وتقوية المناعة.

- تناول نظاما غذائيا صحيا غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، خاصة فيتامين C والزنك وأوميجا 3.

- أخذ قسطا كافيا من النوم المريح يوميا، لدعم تعافي الجسم وتقوية المناعة.

- التواصل مع الأحباء والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، يقلل من القلق ويعزز الشعور بالدعم.

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