هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الشاي الأخضر يوميا

الشاي الأخضر واحدا من أكثر المشروبات صحة، فهو غني بالمركبات المفيدة التي تعزز صحة الجسم ، ولكن، هل تعلم ما يحدث لجسمك عند تناوله يوميا؟

تعزيز فقدان الوزن وحرق الدهون

يحتوي على الكاتيكين، وهي مركبات تُحسن من عملية الهضم وتعزز من التمثيل الغذائي، هذا بدوره يسهم في حرق الدهون، خاصةً تلك المتراكمة في منطقة البطن، وفقا لموقع "onlymyhealth".

تحسين وظائف الدماغ

يساعد مركب الكاتيكين الموجود به على حماية الخلايا العصبية، كما أنه يقلل خطر الإصابة بأمراض التدهور العصبي.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

نظرا لأنه مصدرًا غنيًا بمركبات البوليفينول، وهي مضادات أكسدة قوية تعمل على تقليل الالتهابات، وحماية الجسم من التلف التأكسدي الذي يؤدي إلى نمو الخلايا السرطانية.

الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني

يُسهم استهلاكه في تحسين حساسية الأنسولين في الجسم وتقليل من مستويات السكر في الدم، ما يجعله مشروبًا مثاليًا للحفاظ على مستويات السكر ضمن المعدل الطبيعي.

التخلص من رائحة الفم الكريهة

يساعد وجود الكاتيكين في الشاي الأخضر على تثبيط نمو البكتيريا الضارة في الفم، ما يقلل خطر الإصابة بالعدوى ويحمي الأسنان من مشاكل مثل البلاك والتسوس.

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