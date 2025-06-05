وداعا للحصوات.. 5 مشروبات طبيعية تُنقذ كليتيك دون أدوية

كتبت- أسماء مرسي:

حصوات الكلى مشكلة صحية مؤلمة وشائعة، لكن، هناك بعض المشروبات الطبيعية التي تُسهم في التخلص منها، وفقا لموقع "healthline".

الماء

زيادة كمية الماء التي تشربها الطريقة الأكثر بساطة وفعالية لتسريع عملية خروج حصوات الكلى الموجودة، كما أنها عامل رئيسي في منع تكون حصوات جديدة.

عصير الليمون

يحتوي على مادة السترات، وهي مادة كيميائية قوية تمتلك قدرة على منع تكون حصوات الكالسيوم، بالإضافة إلى، تفتيت الحصوات الصغيرة، ما يُسهل مرورها وخروجها من الجسم.

خل التفاح

يحتوي على حمض الأسيتيك، وهو مركب يُعرف بخصائصه الوقائية ضد حصوات الكلى، بالإضافة إلى قدرته على تنظيف الكلى، وتخفيف الألم المصاحب للحصوات.

عصير البقدونس

يساعد على زيادة إدرار البول، ما يسهم في طرد السموم والمعادن الزائدة التي قد تُشكل حصوات.

عصير الرمان

غني بنسبة عالية من مضادات الأكسدة القوية، التي تسهم في الحفاظ على صحة الكلى العامة وحمايتها من التلف.

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