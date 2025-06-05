سر الرشاقة اليابانية.. 6 عادات يومية تحارب السمنة والوزن الزائد

كتبت- أسماء مرسي:

يشتهر اليابانيون برشاقة أجسامهم، ولا يرجع ذلك إلى اتباع حميات غذائية قاسية، بل إلى مجموعة من العادات اليومية البسيطة والفعالة، التي لا تحارب السمنة فحسب، بل تعزز الصحة العامة، وفقا لموقع "zeenews".

تناول الطعام ببطء ووعي

يُركز اليابانيون على الاستمتاع بالطعام، ما يُحسن الهضم ويُعطي الجسم وقتا للشعور بالشبع، وبالتالي يقلل من الإفراط في تناول الطعام واستهلاك السعرات الحرارية الزائدة.

التحكم في كميات الوجبات

تُقدم الوجبات اليابانية بكميات صغيرة ومتنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الأرز، الخضراوات، الأسماك، والأطعمة المخمرة، ما يُوفر توازنا غذائيا دون سعرات حرارية زائدة.

الحركة اليومية الدائمة

بدلا من الاعتماد على التمارين الرياضية المركزة، يُدمج اليابانيون النشاط البدني بسلاسة في حياتهم اليومية من خلال المشي وركوب الدراجات، ما يُسهم في الحفاظ على معدل الأيض والتحكم في الوزن على المدى الطويل.

شرب الشاي الأخضر

يُفضل اليابانيون الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة والذي يُعزز عملية الأيض وحرق الدهون، ما يعد بديلا صحيا للمشروبات السكرية ويخلصك من الوزن الزائد.

تناول الطعام الموسمي

يُعطي اليابانيون الأولوية للأطعمة الطازجة والموسمية والمحلية، ما يضمن نظاما غذائيا غنيا بالعناصر الغذائية، وتجنب الأطعمة المصنعة غير الصحية.

استهلاك الطعام باعتدال

تُشارك الوجبات غالبا في اليابان مع العائلة والأصدقاء في أجواء هادئة، ما يُبطئ من استهلاك الطعام ويعزز تناول الطعام بوعي ويساعد على منع الإفراط في الأكل

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