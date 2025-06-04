كتبت- أسماء مرسي:

مع حلول عيد الأضحى المبارك، تزداد كميات اللحوم في البيوت، ولكن، هل تعلم أن طريقة التعامل مع اللحم بعد الذبح مباشرة تؤثر بشكل كبير على جودته، لونه، ومدة صلاحيته؟

يوضح الدكتور نبيل ياسين، أستاذ الرقابة على اللحوم، الخطوات الصحيحة لضمان تخزين لحم الأضحية بطريقة سليمة، تحافظ على خصائصه وتجنبك المشكلات الشائعة.

سر "التشميع" وتجنب اخضرار اللحم

يُشدد الطبيب خلال استضافته ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المُذاع على قناة "سي بي سي" على أهمية ترك الأضحية لمدة 6 ساعات بعد الذبح، قبل البدء في تقطيعها أو حفظها، خلال هذه الفترة، تحدث عملية تُعرف بـ"التشميع"، حيث تتم تغييرات كيميائية ضرورية تُحوّل العضلات إلى لحم.

هذه العملية لا تسهم فقط في تحسين قوام اللحم، بل وتجعله أقل عرضة لنمو الميكروبات، ما يضمن سلامته.

خطأ شائع.. وضع اللحم في الفريزر فورا

حذر أيضا من وضع اللحم في الفريزر مباشرة بعد الذبح، حيث يؤدي ذلك إلى اخضرار لون اللحم، وهي علامة على أن عملية التبريد لم تتم بالشكل الصحيح.

ونصح بعد فترة الـ 6 ساعات من الذبح، يجب وضع اللحم في مكان بارد دون تكييف، وتركه في الثلاجة لمدة يوم كامل، هذا يسمح بأن يكتمل "تشميعه".

بعد مرور اليوم في الثلاجة، يمكن عندها وضع اللحم بأمان في الفريزر.

مدة صلاحية لحم البقر في الفريزر

أما بالنسبة لمدة صلاحية اللحم المجمد، أشار "ياسين" إلى أن اللحوم البقرية يمكن أن تبقى صالحة للاستهلاك لمدة تصل إلى 3 أشهر في الفريزر، إذا تم تخزينها بالطريقة الصحيحة.

اقرأ أيضا:

مجدي نزيه يكشف الفائدة الوحيدة لـ الكوارع (فيديو)

"عشان ميضحكش عليك.. 4 علامات تدل أن أضحية العيد مصابة بأمراض خطيرة

أصيبت به الممثلة البريطانية كارا توينتون.. أعراض تدل على حملك لجين خطير يسبب السرطان

خطفت الأنظار في حفل خطوبتها.. 15 صورة ومعلومات عن الشيف عبير الصغير

لو زوجتك من مواليد الجوزاء.. 9 هدايا تناسب طبيعتها المرحة