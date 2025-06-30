يستدعي زيارة الطبيب.. حسام موافي يحذر مرضى السكر من عرض خطير

كتبت- أسماء مرسي:

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن تورم اليدين في منطقة الكف، والقدمين المصحوب بـثقل في الحركة وعدم القدرة على رفع اليدين لدى مرضى السكري، يستدعي التوجه الفوري إلى طبيب باطنة متخصص، وليس طبيبا عاما.

الأسباب الخطيرة لتورم القدمين واليدين عند مرضى السكري

شدد "موافي" خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "صدى البلد" على أن تورم القدمين واليدين لدى مرضى السكري، مؤشرا على مضاعفات صحية خطيرة، ومن أبرزها:

مشكلات الكلى

يمكن أن يؤثر مرض السكري سلبا على وظائف الكلى، ما يقلل من قدرتها على الاحتفاظ بالبروتينات في الدم.

هذا النقص في البروتين يؤدي إلى تسرب الزلال مع البول وتورم الجسم.

أمراض الكبد

يؤدي السكري إلى تراكم الدهون على الكبد، الذي يمكن أن تتطور إلى تليف الكبد.

يعيق التليف قدرة الكبد على تصنيع البروتينات الضرورية للجسم، ما يؤدي إلى نقصها وبالتالي تورم الأطراف.

هبوط الجانب الأيمن من القلب

هبوط الجانب الأيمن من القلب سببا آخر لتورم الأطراف، حيث يؤدي إلى احتقان الدم في الأطراف، ويمكن تشخيص هذه الحالة بسهولة من خلال الفحص السريري أو فحص الإيكو "الموجات فوق الصوتية على القلب".

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