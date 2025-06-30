تناول القهوة بهذه الطريقة يحمي من السكتات الدماغية والوفاة المبكرة

كتبت- شيماء مرسي

تعد القهوة من أكثر المشروبات استهلاكا في العالم، وبالنسبة للكثيرين تساعدهم على الاستيقاظ وتعزيز طاقتهم.

ورغم فوائدها الصحية العديدة، إلا أنها تسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والوفاة ولكن إذا تم تناولها بطريقة معينة، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة تافتس إن الأشخاص الذين يشربون أكثر من فنجانين من القهوة يوميا يكونون أقل عرضة للوفاة بنسبة 14% مقارنة

بمن لا يشربونها.

وهذا ينطبق فقط عندما تشرب القهوة سادة أو مع كميات ضئيلة من الكريمة أو الحليب أو المحليات، وذلك لأن كثرة الإضافات قد تضعف الفوائد الصحية لهذا المشروب.

وإذا أضفنا الكثير من السكريات أو الدهون المشبعة إلى نظامنا الغذائي، فإن ذلك يزيد من إجمالي السعرات الحرارية التي نستهلكها، وهو ما قد يرتبط أيضا بنتائج صحية سلبية.

كيف تقلل القهوة من خطر الوفاة؟

وأعطى الباحثون المشاركين استبيان غذائي لمدة 24 ساعة، وبناءً على هذه المعلومات، تم تسجيل متوسط ​​استهلاك المشاركين من القهوة والذي تضمن ما إذا كانوا يضيفون المحليات أو المنتجات التي تحتوي على الدهون المشبعة أم لا.

ووجد الباحثون أن شرب كوب من القهوة يوميا يرتبط بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 16 %.

وشرب كوبين أو ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا يقلل من خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 17%.

وبشكل عام، كان شاربو القهوة أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب بنسبة تتراوح بين 29 و33 % على وجه التحديد.

والقهوة غنية بمضادات الأكسدة التي تسهم في منع الضرر الذي قد يصيب خلايا الجسم وتقليل الالتهابات والوقاية من الأمراض المزمنة والسمنة.

كما تحمي مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة من بعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والقولون والمستقيم وبطانة الرحم والبروستاتا، وأمراض القلب، ومرض باركنسون.

وتشير الدراسات إلى أن تناول القهوة طوال الحياة يرتبط أيضا بمنع التدهور المعرفي وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وتحسين الذاكرة لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد تناولها.

وأيضا تناول القهوة باعتدال يحسن الأداء الرياضي والدورة الدموية ويزيد القوة العضلية والقدرة على التحمل، ويخفف الألم.

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