أضف هذا المكون لطعامك.. يمنع حصوات الكلى ويحميك من أمراض القلب

كتبت- أسماء مرسي:

يبحث الكثير من الأشخاص على حلول طبيعية للحفاظ على صحتهم وحماية الجسم من الأمراض المزمنة.

في هذا السياق، يبرز الريحان كخيار مثالي لإضافته إلى نظامك الغذائي اليومي، لكن، هل تساءلت يوما عن تأثيره على صحة القلب والكلى؟

الريحان وصحة القلب.. درع واق

الريحان حارسا أمينا لقلبك بفضل محتواه الغني بـفيتامين ج ومجموعة من مضادات الأكسدة القوية، مثل مركب الأوجينول، الذي يؤدي دورا حيويا في حماية القلب من التأثيرات الضارة للجذور الحرة، التي تتكون نتيجة العمليات الأيضية الطبيعية والتعرض للملوثات، يمكن أن تُلحق الضرر بالخلايا وتُسهم في تطور أمراض القلب.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد الأوجينول على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وهو عامل رئيسي في الحفاظ على صحة الشرايين والوقاية من التصلب الذي يؤدي إلى أمراض القلب، وفقا لموقعي "clevelandclinic" و"health".

الريحان وحصوات الكلى.. حل طبيعي فعال

يعمل الريحان بفعالية كمُدر للبول ومُزيل للسموم، ما يساعد على خفض مستويات حمض اليوريك في الجسم، وهو أحد العوامل الرئيسية في تكون بعض أنواع حصوات الكلى.

ليس هذا فحسب، بل إن حمض الأسيتيك الموجود في الريحان يؤدي إلى تفتيت الحصوات الموجودة، ما يسهل مرورها عبر المسالك البولية، هذه الخصائص تجعل الريحان إضافة قيمة لنظامك الغذائي إذا كنت معرضا لخطر تكون حصوات الكلى أو تبحث عن طرق طبيعية للمساعدة في علاجها.

فوائد أخرى مذهلة لإضافة الريحان لوجباتك

حماية الخلايا من التلف.

تنظيم ضغط الدم والكوليسترول.

تحسين المزاج وصحة الدماغ.

ضبط سكر الدم.

مكافحة حب الشباب.

دعم صحة العظام.

علاج اضطرابات الجهاز التنفسي.

تعزيز صحة العين.

اقرأ أيضا:

تضبط الكوليسترول.. 4 وجبات إفطار هتقوي قلبك

ماذا يفعل تناول الكبدة الضاني بالكلى والكبد؟.. لن تتوقع

عدو خفي في أكلك.. طعام يدمر جهازك الهضمي ودماغك وأنت لا تدرى

عدو الكلى الأول.. توابل شهيرة تدمرك دون أن تدري

تقي من سرطان القولون.. 4 فواكه تدمر الخلايا السرطانية