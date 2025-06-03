كتبت- شيماء مرسي

كشفت المطربة والممثلة الأمريكية مايلي سايرس عن معاناتها من تمزق كيس المبيض.

وقالت البالغة من العمر 32 عاما: "أثناء تقديمي لحفل عانيت من حالة طبية طارئة وهي تمزق كيس المبيض".

ما هي أكياس المبيض؟

تكيسات المبيض هي أكياس مملوءة بالسوائل تتكون على المبيض أو داخله، وغالبا ما تكون غير ضارة وتختفي من تلقاء نفسها، خاصة تلك التي تعرف باسم التكيسات الوظيفية التي تتكون كجزء طبيعي من الدورة الشهرية، ومع ذلك، قد تسبب بعض التكيسات أعراض خاصة إذا زاد حجمها أو انفجرت، وفي هذه الحالات قد تتطلب رعاية طبية، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز" و "هيلث".

علامات تكيسات المبيض

ألم الحوض أو ألم خفيف في الظهر

الشعور بالامتلاء والانتفاخ في الجزء السفلي من البطن

الألم أثناء ممارسة الجنس

صعوبة في التبرز أو الحاجة إلى التبول بشكل متكرر

ألم حاد في الحوض

انتفاخ البطن

الغثيان والقيء

الدوخة أو الإغماء

انخفاض ضغط الدم أو سرعة ضربات القلب

وقد تشير الأعراض التي تستمر لفترة طويلة إلى حالة تعرف باسم متلازمة تكيس المبايض، والتي تسبب دورات شهرية غير منتظمة وزيادة في الأندروجينات وحب الشباب الكيسي وصعوبة الحمل وزيادة الوزن.

علامات تمزق كيس المبيض

ألم مفاجئ وشديد في الحوض والبطن

الحمى والقيء

الإغماء والضعف وانخفاض ضغط الدم

التنفس السريع أو معدل ضربات القلب

وعادة ما تكون الأكياس كبيرة ومعقدة وسريعة النمو أو تظهر لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

ويمكن من خلال نتائج الموجات فوق الصوتية وفحوصات الدم مثل CA-125، تقييم الأعراض.

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