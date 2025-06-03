انقذ حياتك.. 4 طرق سحرية لتهدئة ضربات القلب السريعة

ضربات القلب السريعة مشكلة صحية يعاني منها العديد من الأشخاص، ورغم أنها يمكن أن تشير إلى مشكلات في القلب لكنها عادة ما تكون غير خطيرة.

واستعرض موقع هيلث لاين، 4 طرق يمكن أن تساعد على تهدئة سرعة ضربات القلب.

تجنب الكافيين

الكافيين والمنبهات قد تسبب خفقان القلب، بما في ذلك أدوية الريجيم وأدوية السعال والبرد ومنتجات التبغ، ولمنع الخفقان، يمكنك شرب القهوة منزوعة الكافيين وتجنب والمنبهات الأخرى.

تناول المياه

عدم ترطيب الجسم يسبب الجفاف وخفقان القلب، إذ يعمل قلبك بجهد أكبر لضخه حول جسمك، لذا اشرب الكثير من الماء على مدار اليوم للحفاظ على رطوبتك.

مارس الرياضة دون إفراط

ممارسة الرياضة مهمة لصحة القلب، ولكن المبالغة في ذلك قد يسبب خفقان القلب، فيجب خفض شدة التمرين عندما يسبب تسارع ضربات القلب.

تخلص من التوتر

التوتر يسبب خفقان القلب، لذا من المهم الحصول على قسط وافر من النوم مع ممارسة التمارين الرياضية، والاستعانة بتقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق.

اقرأ أيضا:

فيلم رعب يتحول إلى كابوس.. انهيار سقف سينما على رؤوس المشاهدين (فيديو)

حقيقة فيديو لكنغر مسافر على طائرة.. يحمل تذكرة وينتظر بأدب

بلوجر تتعرض لموقف صادم ومرعب في منزلها.. ما القصة؟

حادث مروع.. قطار يدهس مشاة وينهي حياة شخصين في هذه الدولة

سر "دق الهون" في أذن الرضيع.. خبيرة تكشف عادة الفراعنة