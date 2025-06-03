هذا ما يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر.. مفاجأة

لبصل الأخضر إضافة ممتازة لنظامك الغذائي، فهو لا يضفي نكهة مميزة فحسب، بل يقدم مجموعة من الفوائد الصحية التي تدعم الجسم، وفقا لموقع "NDTV ".

صحة القلب والأوعية الدموية

يسهم البصل الأخضر في خفض الكوليسترول الضار بفضل مركبات الكبريت، كما يساعد البوتاسيوم الموجود فيه على تنظيم ضغط الدم.

تعزيز المناعة

بخصائصه المضادة للميكروبات، يعمل البصل الأخضر على حماية الجسم من العدوى الفيروسية والبكتيرية.

مكافحة السكري

يساعد استهلاكه على تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعله مفيدًا لمرضى السكري أو المعرضين للإصابة به.

تحسين الهضم

غني بالألياف الغذائية التي تحسن أداء الجهاز الهضمي وتُعزز حركة الأمعاء، وبالتالي مكافحة الإمساك.

تقوية العظام

نظرا لأنه مصدرًا جيدًا لفيتامين K، لذا يعمل على امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام.

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