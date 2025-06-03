ماذا تفعل السجائر الإلكترونية في جسم الإنسان؟

حذرت دراسة علمية حديثة، أجراها الطبيب البريطاني ماكسيم بويدين من جامعة مانشستر متروبوليتان، من أن السجائر الإلكترونية قد تشكل تهديدًا صحيًا يفوق، ضرر السجائر التقليدية.

تُشير الدراسة إلى أن صعوبة التحكم في استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من مخاطرها.

أظهرت الأبحاث أن التدخين الإلكتروني يسبب تلفًا للأوعية الدموية مشابهًا للتدخين التقليدي، ما يسهم في زيادة مخاطر الإصابة بالخرف وأمراض القلب وفشل الأعضاء الحيوية على المدى الطويل، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ويوضح الطبيب البريطاني أن الضرر لا يقل خطورة عن السجائر التقليدية، وقد يكون أسوأ نظرًا لصعوبة تتبع كمية الاستهلاك.

شملت الدراسة شبابًا تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا، وكشفت أن مستخدمي السجائر الإلكترونية والمدخنين التقليديين يُظهرون مستويات متقاربة من تلف الشرايين.

يحدث هذا الضرر إلى مزيج من النيكوتين والمعادن والمواد الكيميائية الموجودة في السجائر الإلكترونية، والتي تسبب التهابات وإجهادًا تأكسديًا يؤدي إلى تلف جدران الشرايين وموت الخلايا.

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