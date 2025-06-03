لا تتجاهل التعرق الليلي.. إنذارا مبكرا لأمراض خطيرة

حذر الدكتور سهيل حسين، من إهمال التعرق الليلي، مشيرا إلى أنه لا يكون دائمًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بل مؤشرا مبكرا على أمراض خطيرة مثل سرطان الدم أو الليمفوما.

أوضح الطبيب أن التعرق الليلي لا يُعد طبيعيًا إذا كان مستمرًا، شديدًا، أو غير مبرر، خاصة إذا ترافق مع أعراض أخرى مثل فقدان الوزن أو الإرهاق.

وشدد على ضرورة عدم تجاهل هذا العرض، حتى وإن بدا الطقس الحار سببًا منطقيًا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

متى يستدعي التعرق الليلي مراجعة الطبيب؟

يُنصح بمراجعة الطبيب فورًا إذا رافق التعرق الليلي واحد أو أكثر من الأعراض التالية:

تعب مستمر

كدمات غير مبررة

ألم في المفاصل أو العضلات

خفقان القلب

احمرار الجلد

تورم الغدد الليمفاوية (في الرقبة، الإبط، الفخذ أو البطن)

التعرق طوال اليوم دون سبب واضح

وأشار إلى أن تورم الغدد الليمفاوية علامة على محاربة الجسم لمرض خبيث، حيث تعمل هذه الغدد كـ "محطات تصفية" للعدوى والخلايا الشاذة.

كما أوضح أن بعض أنواع السرطان، مثل الأورام الكارسينويدية، يمكن أن تسبب فرط التعرق بسبب تأثيرها على إنتاج الهرمونات.

لذا، إذا لاحظت تعرقًا غزيرًا ومتكررًا في الليل، عليك الذهاب للطبيب فورا لإجراء الفحوصات اللازمة.

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