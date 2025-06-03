جودة الطعام أم تقليل الدهون؟.. أيهما أفضل لصحة القلب

كشفت دراسة حديثة تابعت نحو 200 ألف شخص على مدار عقود أن جودة الطعام أهم بكثير من مجرد التركيز على الأنظمة الغذائية قليلة الكربوهيدرات أو قليلة الدسم في الحفاظ على صحة القلب.

جودة الغذاء تحمي قلبك

أشارت الدراسة التي عُرضت في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية، إلى أن اختيار الأطعمة الصحية عالية الجودة هو المفتاح لحماية القلب.

صنّف باحثو جامعة هارفارد الكربوهيدرات والدهون والبروتينات من مصادر مثل الحبوب الكاملة، الفواكه، الخضراوات، المكسرات، والبقوليات على أنها عناصر غذائية صحية وعالية الجودة.

في المقابل، صُنِّفت الكربوهيدرات من البطاطس والحبوب المكررة، وكذلك الدهون المشبعة والبروتينات الحيوانية، على أنها منخفضة الجودة أو غير صحية.

وأوضح الدكتور تشي يوان وو، الباحث الرئيسي، أن "ما تأكله عند اتباع أنظمة غذائية منخفضة الكربوهيدرات أو قليلة الدسم لا يقل أهمية عن النظام الغذائي نفسه"، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

أطعمة غير صحية

وتابع أن الأنظمة الغذائية الصحية الغنية بالمنتجات النباتية والحبوب الكاملة ارتبطت بنتائج أفضل لصحة القلب، بينما ارتبطت الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات والدهون التي تعتمد على الأطعمة غير الصحية (مثل اللحوم المصنعة والمشروبات الغازية) بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

تُظهر النتائج أن الأنماط الغذائية الصحية، سواء كانت قليلة الكربوهيدرات أو قليلة الدهون، تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بنحو 15%.

يقول "تشي يوان": "بغض النظر عما إذا كان الشخص يتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات أم قليل الدهون، فإن التركيز على الأطعمة الكاملة وغير المصنعة، والحد من الحبوب المكررة والسكريات والأطعمة الحيوانية، يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية".

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