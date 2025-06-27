تسرع التجاعيد وتحفز الالتهابات.. تجنب هذه الأطعمة قبل فوات الأوان

كتبت- شيماء مرسي

يرتبط تناول الطعام بشكل مباشر بصحتك العامة، فما تأكله يؤثر على صحتك وينعكس أيضا على بشرتك وشعرك.

وفي حين أن اتباع نظام غذائي صحي يساعد على الظهور بمظهر شاب وحيوي، إلا أن بعض الأطعمة اليومية قد تسرع عملية الشيخوخة بشكل خفي.

الأطعمة التي قد تؤدي إلى شيخوخة الجسم، وفق ما كشف موقع "تايمز أوف إنديا".

الأطعمة المقلية

قد تمنحنا الأطعمة المقلية مثل البطاطس والدجاج المقلي والكعك شعورا بالرضا، ولكن تأثيراتها السلبية على صحتنا قد تكون وخيمة وتظهر على المدى الطويل، كالتالي:

تحلل الكولاجين:

الكولاجين هو البروتين المسؤول عن الحفاظ على نعومة البشرة وشبابها، وغالبا ما تحتوي الأطعمة المقلية على دهون متحولة ومنتجات نهائية متقدمة من الجليكوزيل (AGEs) تسرع تحلل الكولاجين، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة وترهل الجلد وبشرة باهتة.

الالتهاب المزمن:

الأطعمة المقلية تسبب تسريع الشيخوخة، مما يسهم في ظهور أمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والتهاب المفاصل والتدهور المعرفي.

الإجهاد التأكسدي:

غالبا ما تنطوي هذه الأطعمة على إعادة استخدام الزيوت في درجات حرارة عالية، مما ينتج عنه جذور حرة تضر الخلايا وتزيد من شيخوخة البشرة والأعضاء.

البيتزا

عجينة غنية بالجلوتين:

عجينة البيتزا المصنوعة من الدقيق الأبيض المكرر غنية بالجلوتين، والذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية،

ويمكن أن يسبب الجلوتين التهاب معوي ومشكلات هضمية لدى الأشخاص الحساسين، حتى دون الإصابة بمرض الاضطرابات الهضمية.

الإفراط في تناول الجبن والملح:

الجبن غني بالدهون المشبعة والملح، إذ يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى احتباس الماء والجفاف على مستوى الخلايا وانتفاخات وأكياس تحت العينين.

كما يسهم الجبن في انسداد المسام وظهور حب الشباب، مما يسبب شيخوخة البشرة.

الالتهاب الناتج عن المكونات المصنعة:

تسهم اللحوم المصنعة في زيادة الاستجابة الالتهابية في الجسم،ـة حيث يلحق الالتهاب المزمن الضرر بالمفاصل والبشرةومستويات الطاقة.

الجفاف والخمول:

هذا المزيج الغني بـالصوديوم والدهون والكربوهيدرات الموجود في البيتزا يسبب شعور بالانتفاخ والخمول وجفاف الجسم.

زيادة الدهون والاضطراب الهرموني: البيتزا غنية بالسعرات الحرارية وفقيرة بالعناصر الغذائية، مما يؤدي إلى تراكم الدهون وخاصة الدهون الحشوية حول منطقة البطن والتي ترتبط بمجموعة متنوعة من الحالات المرتبطة بالشيخوخة مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية واختلال التوازن الهرموني.

اقرأ أيضًا:

عادات يومية قد تدمر كبدك بصمت.. تجنبها فورا

"الكركم المضيء والكتافاست".. استشاري نفسي يحذر من تحديات التيك توك

احذر تسخين الخبز بهذه الطريقة.. 3 أضرار أبرزها الإصابة بالسرطان

طبيب يحذر من علامات تحول الدجاج لوجبة سامة- لا تتجاهلها

لونها أخضر.. 4 أطعمة تحارب السرطان وتحمي قلبك وتقوي دماغك