احرص على تناوله.. كنز في مطبخك يحارب الخلايا السرطانية

كتبت - نرمين ضيف الله:

الكركم ليس مجرد توابل تضفي لونًا زاهيًا على الطعام، بل يُعد كنزًا طبيعيًا بفضل تركيبته الغنية بمضادات الأكسدة والمركبات النشطة المقاومة للالتهاب.

فهو بهار يتمتع بقدرة فريدة على دعم الصحة العامة والحفاظ على توازن الجسم، خصوصًا في مقاومة الأمراض المزمنة مثل السرطان والالتهابات، وفقًا لموقعَي PubMed وVeryWell Health.

ما هو الكركم ومركب الكركمين؟

الكركم يُستخرج من جذور نبات Curcuma longa، ويحتوي على عدة مركبات نشطة، أهمها الكركمين الذي يمنحه لونه الأصفر الزاهي.

يُعد الكركمين هو المركب الفعّال المسؤول عن أغلب الفوائد الصحية للكركم.

تأثير مضاد للالتهاب

يمتلك الكركمين خصائص قوية في تقليل الالتهابات المزمنة، بل ويُقارَن أحيانًا ببعض الأدوية التقليدية، مما يجعله خيارًا طبيعيًا لدعم المفاصل والعضلات، والتقليل من أعراض الالتهاب.

قوة مضادة للأكسدة وحماية الخلايا

الكركم غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، وتحمي خلايا الجسم من التلف الذي قد يؤدي إلى أمراض مزمنة مثل السرطان.

ومن فوائد الكركمين:

تحفيز موت الخلايا السرطانية

تثبيط انتشار الأورام

دعم فاعلية العلاجات الكيميائية

امتصاص أفضل مع الفلفل الأسود

الكركمين لا يُمتص بسهولة في الجسم، لكن عند تناوله مع رشة من الفلفل الأسود (بفضل مادة البيبيرين)، تتحسن عملية امتصاصه بشكل كبير، مما يزيد من فاعليته.

وتشير مراجعة نُشرت مؤخرًا في Frontiers in Pharmacology إلى أن تناول الكركم/الكركمين بجرعات تتراوح بين 50 – 6000 ملجم يوميًا يمكن أن يُخفّض مؤشرات الالتهاب، ويدعم مرضى السكري، وتكيّس المبايض (PCOS)، وأمراض المفاصل.

كما أظهرت دراسة في VeryWell Health أن الاستخدام اليومي للكركم – سواء من خلال “الحليب الذهبي” أو إضافته للطعام – يساهم في خفض الالتهابات، وتحسين صحة الدماغ والقلب، وتعزيز الجهاز الهضمي.

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