5 مشروبات طبيعية تحمي الكبد من التلف.. تناولها فورا

كتب – سيد متولي

الكبد السليم يُعالج السموم ويزيلها من الدم بشكل أسرع، كما يُساعد في الحفاظ على نظافة الجسم وتوازنه، ويُنظم عملية أيض البروتينات والدهون والكربوهيدرات، ما يمنحك المزيد من الطاقة ويُحسّن التحكم في الوزن.

ويُساعد الكبد في الحفاظ على ثبات مستويات السكر في الدم عن طريق تخزين الجلوكوز وإطلاقه عند الحاجة، لذلك، من الضروري العناية بالكبد، وأفضل طريقة لذلك هي اتباع عادات غذائية صحية.

وفي منشور حديث على إنستجرام، تحدث الدكتور جوزيف سلهب، خبير الهضم والكبد والبنكرياس والتغذية، عن 5 مشروبات يُمكنها حماية الكبد بشكل طبيعي من جميع أنواع التلف، وهي:

عصير الخيار والليمون وبذور الشيا

وفقًا للدكتور جوزيف، يُوفر الخيار ترطيبًا للجسم، بينما تُضيف بذور الشيا الألياف والمغنيسيوم، وكلاهما مفيدٌ في تحسين وظائف الكبد الأيضية، كما يُسهم إضافة الليمون في توفير فيتامين سي، الذي يُعزز مناعة الجسم ضد مضادات الأكسدة، بحسب تايمز أوف إنديا.

عصير الرمان والزنجبيل

الرمان غني بالبوليفينولات التي تدعم استقلاب الدهون، كما أن الزنجبيل يُحارب التهاب الكبد ويُعزز المناعة.

القهوة مع الكاكاو

يرتبط تناول القهوة بانخفاض خطر الإصابة بإنزيم ALT والتليف، ويضيف الكاكاو مركبات الفلافانول، مثل الإبيكاتشين، التي تتميز بفوائد مضادة للالتهابات وتقوية الأوعية الدموية.

عصير البطيخ والزنجبيل

وفقًا لمنشور الدكتور جوزيف، يُعدّ البطيخ مُرطّبًا للجسم ومصدرًا للسيترولين، الذي يدعم إنتاج أكسيد النيتريك، ويُساهم الزنجبيل بتأثيرات خفيفة مضادة للالتهابات تُحسّن صحة الكبد.

الشاي الأخضر مع العسل

الشاي الأخضر يحتوي على الكاتيكينات (وخاصةً EGCG) ويرتبط بانخفاض دهون الكبد، وتُضيف كمية صغيرة من العسل البوليفينولات كمُحليّات.

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