تزيل سموم الجسم.. 5 مشروبات سحرية تحارب أمراض الكبد

كتب – سيد متولي

تتزايد أمراض الكبد عالميًا، ويموت مليونا شخص سنويًا بسببها، أي ما يعادل حوالي 4% من إجمالي الوفيات عالميًا، والكبد عضو حيوي مسؤول عن إزالة السموم، والتمثيل الغذائي، وتخزين العناصر الغذائية، ورغم أهميته، غالبًا ما تُهمل صحة الكبد، فيزداد انتشار مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) بسبب أنماط الحياة المستقرة، والأنظمة الغذائية غير الصحية، وارتفاع معدلات السمنة.

إليك خمسة مشروبات يمكن أن تساعد في تعزيز وظائف الكبد عند دمجها مع تغييرات أخرى في نمط الحياة، بحسب تايمز أوف إنديا.

القهوة

القهوة، مشروب الصباح المفضل، تحسن وظائف الكبد، قد يُقلل تناول القهوة بانتظام من خطر الإصابة بالعديد من أمراض الكبد، بما في ذلك مرض الكبد الدهني غير الكحولي. تُقلل مضادات الأكسدة، مثل حمض الكلوروجينيك، الموجودة في القهوة من الالتهابات وتحمي خلايا الكبد، ووفقًا لدراسة أُجريت عام 2020، يرتبط شرب كوبين من القهوة يوميًا بانخفاض خطر الإصابة بتليف الكبد لدى مرضى الكبد المزمن، كما يُمكن أن يُقلل تناول القهوة من خطر الإصابة بجميع أشكال أمراض الكبد، بما في ذلك الكبد الدهني وسرطان الكبد، اختر القهوة السوداء، وتجنب السكر أيضًا.

الشاي الأخضر

كوب من الشاي الأخضر يغني عن زيارة الطبيب، الشاي الأخضر غني بالكاتيكينات، مثل إيبيجالوكاتشين جالات (EGCG)، والمعروفة بخصائصها المضادة للأكسدة التي تدعم صحة الكبد، أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الشاي الأخضر قد يقلل من تراكم دهون الكبد ويحمي من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، للحصول على أفضل النتائج، اشرب كوبًا أو كوبين من الشاي الأخضر يوميًا لتأثيراته المضادة للالتهابات، تجنب الإفراط في تناوله، فقد يؤدي الإفراط في تناوله إلى إجهاد الكبد بسبب المستخلصات المركزة.

عصير البنجر

البنجر قادر على محاربة العديد من الأمراض، غني بالبيتالينات والنترات، التي تدعم عملية إزالة السموم من الكبد وتقلل الإجهاد التأكسدي، وجدت دراسةٌ أجرتها الجمعية الأمريكية للكبد (AA) عام 2019 أن عصير البنجر قد يساعد في تقليل الضرر التأكسدي والتهاب الكبد، تساعد أصباغه الحمراء الزاهية على تحييد الجذور الحرة، ما يُخفف العبء على الكبد، كوب صغير واحد من حين لآخر يكفي لجني هذه الفوائد.

ماء الليمون

ماء الليمون يدعم ترطيب الكبد، كما أنه يوفر جرعة من فيتامين سي، قد تحمي فلافونويدات الحمضيات، كتلك الموجودة في الليمون، الكبد عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، شرب ماء الليمون الدافئ في الصباح الباكر يُساعد على الهضم ويدعم إزالة السموم.

الشاي العادي

للشاي العادي تأثير وقائي على الكبد، نعم، يمكن تعزيز صحة الكبد ببساطة عن طريق احتساء الشاي الأسود، وجدت دراسة أجريت عام 2021 أن تناول مكملات الشاي يمنع تدهن الكبد والتهابه، ويخفف الإجهاد التأكسدي، وينظم ميكروبات الأمعاء لدى الفئران المعرضة للكحول بشكل مزمن، أنواع الشاي مثل شاي أولونج والشاي الداكن مفيدة بشكل خاص للكبد، مع ذلك، تأكد من عدم تجاوز أكثر من كوبين لتجنب الإفراط في تناول الكافيين، وتجنب أيضًا السكر.

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