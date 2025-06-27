5 علامات تشير إلى نقص فيتامين د على الجلد والساقين

كتب – سيد متولي

فيتامين د، فيتامين أشعة الشمس، ضروري لأجسامنا، من صحة العظام إلى وظائف المناعة، يلعب هذا العنصر الغذائي دورًا حاسمًا في صحتنا.

وعلى الرغم من أهميته، يؤثر نقص فيتامين د على حوالي مليار شخص، في بعض المجتمعات، تصل نسبة النقص إلى ما يقرب من 50%، ويمكن أن يظهر هذا النقص بأشكال مختلفة، وخاصة على الجلد والساقين.

فيما يلي خمس علامات رئيسية لنقص فيتامين د يمكن رؤيتها على الجلد والساقين، بحسب timesofindia.

بطء التئام الجروح

قد يجد الشخص المصاب بنقص فيتامين د أن جروحه تستغرق وقتًا أطول من المعتاد للشفاء، يُعد هذا العنصر الغذائي أساسيًا لتجديد خلايا الجلد وإصلاح الجروح، تُظهر الأبحاث أن فيتامين د يُعزز إنتاج المركبات اللازمة لتكوين أنسجة جلدية جديدة، إذا استمرت الجروح أو الخدوش أو القروح لفترة طويلة أو أصيبت بالعدوى بسهولة، فقد يكون ذلك نتيجةً لنقص مستويات فيتامين د، حيث تُضعف عمليات الشفاء في الجسم بشدة.

حكة الجلد

تلك الحكة الجلدية المستمرة، والتي قد تظنين أنها رد فعل تحسسي تجاه لوشن أو كريم، قد تكون في الواقع ناتجة عن شيء آخر، من أبرز علامات نقص فيتامين د جفاف الجلد أو حكة الجلد المستمرة، يدعم هذا الفيتامين وظيفة حاجز الجلد، ويساعده على الاحتفاظ بالرطوبة وحمايته من المهيجات.

ومع ذلك، عند انخفاض مستويات فيتامين د، قد يصبح الجلد خشنًا ومتقشرًا، أو عرضة لحالات مثل الأكزيما، تشير الدراسات إلى أن انخفاض مستويات فيتامين د يُضعف قدرة الجلد على إصلاح نفسه، ويؤدي إلى جفاف مزمن، حيث غالبًا ما يكون الجلد أرق، ومن الشائع الخلط بين هذه الحكة، لذا إذا استمر هذا التهيج لبضعة أيام، استشر طبيبًا.

بشرة باهتة

يمكن أن يظهر نقص فيتامين د على شكل بشرة باهتة أو شاحبة بشكل غير طبيعي، ويرجع ذلك إلى أن الحصول على كمية كافية من فيتامين د ضروري للحفاظ على بشرة صحية ونضرة، يؤثر هذا العنصر الغذائي على إنتاج الميلانين، ما يؤثر بدوره على لون البشرة وحيويتها، غالبًا ما تكون هذه الأعراض خفيفة، ولكنها قد تصبح أكثر وضوحًا لدى الأشخاص الذين يعانون من قلة التعرض لأشعة الشمس أو ذوي البشرة الداكنة، وهم أكثر عرضة لنقصه.

ألم في الساق

إذا كنت تعاني من صعوبة في صعود السلالم أو النهوض من الكرسي، فقد يكون الوقت مناسبًا لفحص مستويات فيتامين د لديك، يمكن أن يظهر نقص فيتامين د الحاد في الساقين من خلال أعراض مختلفة، بما في ذلك آلام العظام، وضعف العضلات، وفي الحالات الشديدة، تقوس الساقين (الكساح عند الأطفال) أو تشوهات العظام. بسبب هذا الضعف العضلي، قد يجد الشخص صعوبة في صعود السلالم أو النهوض من الكرسي، وقد يشعر بألم في عظام الساقين، وخاصة عند الضغط على قصبة الساق.

التعرق المفرط

التعرق المفرط من العلامات المبكرة لنقص فيتامين د، وغالبًا ما يغفل عنه الناس، إذ غالبًا ما يفترضون أنه علامة على الإرهاق.

التعرق المفرط، وخاصةً في الرأس والوجه، علامة مبكرة، يساعد هذا الفيتامين على تنظيم نشاط الغدد العرقية، وقد يؤدي انخفاض مستوياته إلى اختلال هذا التوازن، ما يؤدي إلى تعرق الجلد بشكل غير طبيعي، ورغم أن التعرق أمر طبيعي، إلا أن التعرق الغزير أو غير المبرر، وخاصةً في الأجواء الباردة، قد يُشير إلى نقصه، خاصةً عند اقترانه بأعراض أخرى.

إن الحصول على جرعة يومية من أشعة الشمس وإضافة الأطعمة الغنية بفيتامين د (الأسماك الدهنية كالسلمون والتونة والماكريل والسردين، وصفار البيض، والفطر) إلى النظام الغذائي يمكن أن يمنع نقصه، ومع ذلك، إذا لاحظتَ مثل هذه الأعراض، فمن المهم استشارة الطبيب، لا تنتظر حتى تتفاقم الأعراض.

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